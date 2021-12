Le contrat dans GTA Online : date, heure, téléchargement et nouveau contenu

GTA en ligne obtient une extension étonnamment étendue demain avec « The Contract ». Cela n’apporte pas seulement quelques nouvelles armes et véhicules, mais une mission d’histoire apparemment plus grande. Cela tourne autour du protagoniste de « GTA 5 », Franklin, qui dirige maintenant sa propre agence – et du Dr. Dre doit aider. Il y a aussi de la nouvelle musique, de nouvelles stations de radio et bien plus encore.

GTA Online : Quand The Contract sera-t-il en ligne ?

Voilà de quoi il s’agit : Selon diverses rumeurs autour nouvelle musique de Dr. Dre pour GTA il est maintenant clair de quoi il s’agit. Demain vient le Extension de GTA Online Le Contrat envers nous, dans laquelle la superstar et entrepreneur hip-hop joue un rôle important. Nous devons lui récupérer son smartphone car il contient de la musique inédite. Vous pouvez en savoir plus ici :

Quand arrive le contrat ? Demain, le 15 décembre Le moment est venu en 2021. Seul le moment n’a pas encore été déterminé avec une certitude absolue. Il n’y a eu qu’une annonce officielle pour la journée, mais nous supposons simplement que les développeurs s’opposeront, comme pour les précédentes mises à jour majeures. 11h00, heure d’Europe centrale les serveurs s’arrêteront. Vous ne pouvez pas jouer pendant cette période.

La mise à jour correspondante peut ensuite être téléchargée, ce qui est généralement assez complet. Préparez-vous donc au fait que vous devez pelleter plusieurs gigaoctets de données sur votre plate-forme respective.

Après avoir téléchargé avec succès le correctif, vous devez attendre que les serveurs de jeu soient de nouveau en ligne. Dans le passé, il fallait 30 minutes à une heure avant que la branche en ligne de « GTA 5 » puisse être réintégrée. Ensuite, vous démarrez « GTA 5 » et sélectionnez le mode en ligne.

Une particularité est que la nouvelle mise à jour apparaît un mercredi. Rockstar Games publie généralement les mises à jour majeures de GTA Online un mardi.

Depuis que lui et ses complices ont renversé le dépôt de l’Union, l’arnaqueur de Los Santos, Franklin Clinton, a pris ses propres mesures. Présentation de The Contract, une nouvelle histoire de GTA Online à venir le 15 décembre – mettant en vedette Dr. Dre, nouvelle musique et plus : https://t.co/07q6zZY2He pic.twitter.com/KNk96P1Osc – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 8 décembre 2021

Quelle est la taille de la nouvelle mise à jour de GTA Online ?

Combien de gigaoctets vous devez libérer vos disques durs, Rockstar Games l’a malheureusement aussi pas encore officiellement révélé. On compte sur un pourtant taille similaire à Cayo Perico Heist. Cela a frappé avec 6 à 9 Go, selon la plate-forme sur laquelle vous jouez. Cependant, il se pourrait bien que Le contrat est plus petit, car aucune zone de bonus aussi étendue n’est ajoutée comme avec Cayo Perico-Heist.

ordinateur : Environ 6 Go ?

Environ 6 Go ? PlayStation : Environ 6 Go ?

Environ 6 Go ? Xbox : Environ 6 Go ?

Dès que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article

Deux stations existantes font également l’objet d’une refonte majeure. Sur Radio Los Santos, Big Boy sort une pile de nouvelles musiques exclusives tandis que sur West Coast Classics, DJ Pooh rend hommage au Dr. L’illustre carrière de Dre avec une prise de contrôle « Dre Day ». https://t.co/RJ9Pj3VH8X pic.twitter.com/DBVdeFwF0D – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 13 décembre 2021

Cela apporte la mise à jour du contrat pour GTA Online :

Nouvelle mission d’histoire : Franklin Clinton nouvelle agence F. Clinton and Partner s’en occupe problèmes élitistes de ses clients. Cela signifie dans ce cas que nous Dr. Faut trouver drs smartphone, ce qui devrait nous mener dans une chasse au trésor sauvage dans tout Los Santos. Par ailleurs, l’agence devrait également recevoir d’autres commandes.

Nouvelles armes et véhicules : Comme d’habitude apporte également Le contrat une fois de plus une bouffée d’air frais dans la sélection de socles mobiles et d’armes. Par exemple on vient Stun Gun et un lanceur EMP compact dans le jeu. De plus, le vous attend Enus Jubilee et un champion Dewbauchee – Les deux chariots qui conviennent tout à fait à leur classe.

Nouvelles radios et musiques : L’un des plus gros poissons de The Contract, cependant, est la sélection de musique considérablement élargie. GTA Online obtient même une toute nouvelle station de radio appelée MOTOMAMI Los Santos fait don. Complet avec de nouvelles chansons de Polachek, Daddy Yankee, Mr. Fingers The Weeknd ou Bad Gyal. Vous pouvez également vous attendre à de nombreuses chansons exclusives, par exemple par Dr. Dre, ScHoolboy Q, Freddie Gibbs et même Eminemcomme l’écrit Rockstar Intel.

Vous l’attendez avec impatience ? Que faites-vous en premier et quelles sont vos chansons préférées ? Faites le nous savoir dans les commentaires.