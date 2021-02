Le contenu thématique de Super Mario Bros. arrive sur Animal Crossing: Nouveaux horizons en mars

La prochaine mise à jour majeure arrive bientôt pour Animal Crossing: Nouveaux horizons. La mise à jour ajoute la collaboration tant attendue de Super Mario Bros. qui a été annoncée plus tôt l’année dernière. La mise à jour gratuite sera disponible le 25 février.

La mise à jour est entièrement gratuite, mais les objets ne seront disponibles dans le jeu que le 1er mars. Les joueurs de l’hémisphère nord et sud peuvent profiter des objets en même temps. Quiconque met à jour recevra la «Murale Champignon» en guise de cadeau de remerciement.

Les nouveaux articles seront en vente via Nook Shopping dans le bâtiment des services résidentiels. Sur l’onglet «Promotion», les joueurs peuvent choisir parmi une grande variété d’articles et de vêtements. L’aperçu sur le site Web de Nintendo montre des éléments tels que le champignon 1-Up, le bloc, la pièce de monnaie, la grande plate-forme de champignon et la coquille.

Les joueurs peuvent également acheter des vêtements pour ressembler à leur favori super Mario Bros personnages. Des tenues seront disponibles pour Mario, Luigi, Princess Peach et Wario.

super Mario Bros– des meubles à thème seront également proposés. Certaines des options présentées incluent le revêtement de sol Block, le tapis Lakitu’s Cloud et le tapis Yoshi’s Egg. Ces objets feront apparaître n’importe quelle pièce comme un niveau d’un Super Mario Bros. Jeu.

L’un des objets les plus spéciaux avec une caractéristique unique sont les Warp Pipes. Les joueurs peuvent placer deux Warp Pipes n’importe où sur leur île, y compris à l’intérieur de leur maison, pour être instantanément transportés ailleurs. Si un joueur installe plus de deux tubes Warp, ils seront transportés vers un tube aléatoire. Un tuyau aura besoin de suffisamment d’espace d’atterrissage pour fonctionner correctement.

Tandis que le Super Mario Bros. la collaboration est mise en avant, le mois de mars apporte des articles saisonniers supplémentaires. Entre le 25 février et le 3 mars, les joueurs peuvent commander des articles en fonction du festival «Hinamatsuri». Les joueurs peuvent commander la poupée hinaningyo ou une lanterne fleurie. Un article de la série est disponible quotidiennement.

Le 14 mars est le «Pi Day». Entre le 1er mars et le 14 mars, les joueurs peuvent commander des articles en fonction de l’événement spécial. Le 17 mars est «Shamrock Day». Les articles en fonction de la journée seront disponibles du 10 au 17 mars pour le shamrock soda, la plaque de porte et le tapis. Les articles de mode seront disponibles dans la boutique Able Sisters.

Visiter le fonctionnaire Nintendo L’île du jeu fera partie des missions My Nintendo. Les 9 et 24 mars, les joueurs peuvent visiter l’île pour commémorer le 35e anniversaire de super Mario Bros.

Le Animal Crossing: Nouveaux horizons et Super Mario Bros. la mise à jour de la collaboration sera disponible le 25 février.