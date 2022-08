Le contenu téléchargeable pour l’ascension comprend des armes à feu de combat au néon scintillantes

RPG avec un thème cyberpunk L’ascension aura bientôt un DLC substantiel appelé Cyber ​​​​Heist qui donnera à votre armée l’accès à une toute nouvelle arcologie cyberpunk pour un tir plus coordonné et, dans une toute nouvelle tournure, des coupures.

Le DLC Cyber ​​Heist donnera à The Ascent des armes de mêlée, comme une grande lame ou une hache, qui ont inévitablement des lumières dessus, car pourquoi s’efforcer si cela ne convient pas au style?

Une mission d’après-match sur l’exploration d’une autre immense métropole arcologique contrôlée par le groupe Malhorst-Gelb est ajoutée par The Cyber ​​​​Heist, un DLC assez important que je crois que nous avons utilisé pour nommer les mises à niveau.

« En tant qu’agent fraîchement indépendant, comment avez-vous pu dire non à Kira, votre ancien patron, qui a un nouveau poste de direction ? Explorez une toute nouvelle arcologie détenue par le groupe Malhorst-Gelb en dehors de votre arcologie habituelle.

Il existe également des technologies de pointe qui attendent d’être découvertes, mais vous n’êtes pas le seul à avoir les yeux rivés sur le prix », lit-on dans le résumé non officiel.

Avec Andy Kelly attribuant à The Ascent un 84 pour ses graphismes puissants et son concept de scénario, nous étions généralement enthousiastes lors de sa sortie l’année dernière.

Il était également extrêmement clair sur le fait que la métropole de The Ascent semblait être plus belle que Night City de Cyberpunk 2077.

De grosses armes à feu et des feux d’artifice dans The Ascent ont fourni la diversion idéale d’une année 2021 difficile.

L’Ascension n’en fait pas partie. Sans aucun contenu de service actif pour vous y lier une fois l’histoire terminée, il s’agit d’une courte aventure que vous pouvez terminer en moins de 20 heures.

Vous pourriez supposer que cela ne reste pas très longtemps dans la mémoire parce qu’il ne nécessite pas beaucoup de votre concentration ou de votre attention, mais me voilà à la fin de l’année à le choisir comme sélection de mon personnel.

Je suis toujours un homme simple qui aime les lumières vives, les armes énormes et les vêtements ridicules malgré ma préférence pour les ARPG, et The Ascent me fournit beaucoup des trois.