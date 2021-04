Le contenu supprimé de Nier Replicant sera présenté dans la remasterisation

Yosuke Saito a promis que le contenu supprimé de Nier Replicant sera agréable dans le remaster ainsi que dans les nouvelles histoires.

Il reste très peu de choses jusqu’à la première de Nier Replicant. Une semaine et un jour, pour être plus précis. Et avec le retour de l’aventure de Yoko Taro au coin de la rue, nous savons que nous pourrons en profiter contenu supprimé dans Nier Replicant.

Il s’avère que Nier Replicant inclura du contenu inédit que Cavia n’a pas pu inclure dans le jeu original de 2010, ainsi que d’autres nouveaux éléments d’histoire spécifiques à cette version.

«Il y a quelques sections d’histoire supplémentaires que nous n’avons pas pu entrer dans l’original.«Dit le producteur Yosuke Saito, s’adressant à PCGamesN. «Il y a aussi un nouveau boss terriblement triste, mais incroyablement puissant, qui vous attend quelque part. S’il vous plaît profiter de tout«.

Bien que ce soit une incitation en soi à entrer dans NieR Replicant après avoir joué à l’original, ce ne sont pas les seules surprises que Square Enix a préparées pour le jeu.

Saito promet que nous trouverons de nombreuses connexions avec NieR Automata, en relation avec un personnage très apprécié de ce premier NieR, et qu ‘ »il y a beaucoup de détails supplémentaires » à découvrir dans le jeu.

Mais ce n’est pas tout: « Il y a une nouvelle histoire, une connexion supplémentaire à Automata, et aussi quelque chose pour les fans de Nier Sr., donc je pense que les gens qui ont joué à la version originale il y a 10 ans seront plus que satisfaits.«, Promet Saito.

NieR Replicant sera disponible le 23 avril sur PC, PS4 et Xbox One. Nous pourrons revivre l’œuvre la plus appréciée de Yoko Taro de manière totalement modernisée.