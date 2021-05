Le contenu Play At Home gratuit pour PS5, les jeux PS4 peuvent être utilisés maintenant

Kenwood Presse-agrumes AT312 pour robot Kenwood

Presse-agrumes pour Cooking Chef Kenwood (AT312)Faites le plein de vitamines avec ce presse-agrumes Kenwood ! Idéal pour extraire le jus des oranges, pamplemousses, citrons et autres agrumes en un temps record ! Les jus peuvent être utilisés pour déguster des boissons vitaminées ou pour être ajoutés à la composition de vos recettes gourmandes telles que des sorbets, des soufflés, des gelées, des confitures, des marmelades, des crèmes aux fruits, des sauces...Simple et rapide, le presse-agrumes booste votre tonus en express ! Consommez vos jus d'agrumes fraîchement pressés pour bénéficier de tous leurs apports et gagnez en vitalité ! Pratique vous pouvez presser des agrumes en grande quantité sans effort ! Il vous suffit de couper vos fruits à presser en deux, puis de mettre votre cooking en marche à vitesse moyenne (2) et maintenez les demi-agrumes sur le haut du cône en appuyant légèrement.Le cône tourne, en pressant le jus des agrumes, tout en retenant les pépins et en récupérant le jus dans le bol placé en-dessous.Pratique et robuste, un accessoire indispensable bien pensé !Le bol récupérateur de jus est gradué pour que vous puissiez suivre la quantité produite en temps réel.Il dispose d'un bec verseur ainsi q'une poignée pour pouvoir servir avec aisance !Le design de cet accessoire est soigné, le tamis est en acier inoxydable pour une plus grande solidité. Découvrez la vidéo démo du presse-agrumes Kenwood : Caractéristiques techniques:Sortie: Sortie rapideCapacité: 0,6 LCouleur: blanc et silverMatériaux: Frosted PlasticTaille: 20 L x 18 P x 19,5 LPoids: 0,9 kgLavable au lave-vaisselleIl s'adapte sur les gammes Classic, Premier, Chef, Elite, Titanium, Titanium sytemPro et Cooking Chef, Cooking Chef Gourmet Non compatible avec la gamme kMix.Egalement disponible l'appareil à pâtes fraîches, le hachoir à viande Kenwood, l'accessoire mini-cuves Kenwood, le râpe éminceur Kenwood, la centrifugeuse Kenwood, la brunoise Kenwood, la sorbetière KenwoodL'avis de l'expert Colichef : Ce presse agrume est un très bon accessoire pour plusieurs raisons : Tout d'abord sa puissance, vous pouvez réaliser des jus très rapidement et en grande quantité!Ensuite il est très pratique et se nettoie facilement !Enfin c'est un accessoire du quotidien : son bol transparent vous permet de visualiser et adapter la quantité de jus souhaitée et vous pouvez ensuite directement servir grâce à son bec verseur ! !