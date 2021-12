Le contenu du cahier de Brian Laundrie pourrait bientôt être connu de ses parents

La mort tragique de Gabby Petito et la chasse à l’homme qui a suivi pour Brian Laundrie ont refait surface alors que les familles des deux parties cherchent à passer à autre chose.

Après la mort de leur fils, Christopher et Roberta Laundrie ont découvert qu’avec les restes de Brian, il y avait des choses qu’il avait laissées dans les marais marécageux de la réserve Carlton en Floride – et son compte bancaire.

Chris et Roberta Laundrie ont déposé une requête pour réclamer les actifs de Brian après sa mort.

La traque de Brian a duré trop longtemps après la disparition de Petito en septembre 2021.

Brian se serait enfui de chez lui le 13 septembre, juste avant que la réserve de Carlton en Floride ne soit inondée de pluies et de marées hautes, ce qui a causé plusieurs piscines et lacs dans le parc, ce qui a rendu difficile sa recherche par le service de police de North Port.

Ce n’est qu’à la fin du mois d’octobre 2021 que Brian a pu trouver des articles ayant appartenu à leur fils, y compris un cahier qu’il a laissé derrière lui, bien qu’à l’époque, l’avocat des blanchisseries, Steve Bertolino, ait déclaré que son contenu « n’était peut-être pas récupérable ».

Peu de temps après, la police a trouvé ses restes et Brian a été déclaré mort.

Cependant, les choses qu’il a laissées sont toujours là, et maintenant ses parents veulent les récupérer.

Des documents judiciaires révèlent que Brian est décédé intestat, ce qui signifie qu’il n’a pas laissé de testament qu’il aurait pu écrire dans son cahier, mais que le cahier contenait des informations sur la somme qu’il avait économisée sur son compte bancaire. quelque 20 000 €.

Selon les dossiers judiciaires obtenus par Radar, Chris et Roberta ont déposé une requête devant le tribunal du comté de Sarasota le 8 décembre pour devenir les administrateurs de sa succession – prenant ainsi le contrôle de ses biens.

Les dossiers contenaient également son certificat de décès ainsi que des informations sur ses comptes bancaires et ses propriétés.

Les blanchisseries ont également demandé la propriété du carnet de Brian.

Bien que le contenu réel soit inconnu et peu susceptible d’être rendu public, beaucoup se demandent si le contenu répondra à l’une des questions persistantes entourant la mort de Petito.

Comme le cahier fait partie de sa succession, une fois que les parents de Brian deviendront légalement administrateurs de ses biens, le cahier leur appartiendra.

Les parents de Gabby Petito ont également déposé une demande pour récupérer les affaires de sa fille dans la maison Laundrie.

Selon le dossier, « La réclamation est contingente ou non liquidée car on ne sait pas si les photos, vidéos et paroles finales de la personne décédée sont contenues dans la propriété. »

Bien que les montants exacts de la réclamation soient inconnus, il a été rapporté que Brian a volé 1 000 € de l’argent de Petito afin de rentrer chez lui depuis la région de Grand Teton où Brian et Petito ont été vus pour la dernière fois dans la zone de camping dispersé de Spread Creek.

Bertolino assure que ces documents et demandes judiciaires sont tous « une formalité ».

Il a déclaré que « des dispositions seront prises pour que les effets personnels de Gabby Petito qui se trouvent actuellement au domicile de Chris et Roberta Laundrie soient remis à la famille de Gabby sans concours ».

Les Petito ne sont pas intéressés par le carnet de Brian.

Lorsque le cahier a été retrouvé, le père de Gabby, Joe, a déclaré à TMZ qu’il n’était pas intéressé par son contenu, affirmant qu' »il n’obtiendra jamais la fermeture du cahier – même si les flics peuvent récupérer des informations – et cela ne va pas aider il se remet de la perte d’un enfant. »

À l’époque, Joe avait déclaré qu’il préférerait « l’accent mis sur la façon d’éviter un autre incident tragique comme celui de sa fille ».

