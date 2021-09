Le contenu détaillé du lancement de Bare Bones eFootball, disponible le 30 septembre

La simulation de football controversée de Konami eFootball sera lancée sur PlayStation 5 et PS4 le 30 septembre 2021 avec une très courte liste de modes et de façons de jouer au jeu, cela a été confirmé. L’éditeur a précédemment admis que la version initiale était essentiellement une démo, mais maintenant que tout son contenu a été partagé avec ce qui va arriver à l’avenir, il est clair que les fans attendront un certain temps avant qu’eFootball ne devienne un véritable concurrent de FIFA 22.

Au lancement, les matchs hors ligne peuvent être joués contre l’IA ou un ami. Vous pourrez choisir parmi neuf équipes : Barcelone, Bayern Munich, Juventus, Manchester United, le bas de l’équipe de Premier League Arsenal, Corinthians, Flamengo, River Plate et São Paulo. Ces neuf équipes peuvent jouer des matchs les unes contre les autres dans les six stades suivants : Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena et eFootball Stadium.

Rendez-vous en ligne et vous aurez la chance de participer à des événements en ligne hebdomadaires en utilisant les équipes susmentionnées et leurs équipes prédéfinies, en compétition pour des récompenses comme GP. Les utilisateurs de PS5 et PS4 peuvent jouer les uns contre les autres, mais les capacités en ligne ne s’étendront pas pour inclure d’autres consoles.

À l’automne, la première grande mise à jour d’eFootball sera déployée, ajoutant de nombreux autres modes au titre gratuit. Les fonctionnalités connues sous le nom d’équipes créatives et de ligues vous permettront de recruter des joueurs afin de commencer à constituer une équipe qui bat le monde ; il s’agit essentiellement de la version du jeu de FIFA Ultimate Team. « Choisissez une équipe de base parmi plus de 600 clubs/équipes licenciés pour utiliser leur écusson, leur équipement et leur stade authentiques, avant de constituer l’équipe de vos rêves. » Vous pouvez être promu à de meilleurs niveaux de ligue en gagnant des points dans les matchs, ce qui affecte ensuite les récompenses que vous recevez.

Les autres modes inclus dans la mise à jour d’automne sont :

Événement de tournée – jouez contre des adversaires de l’IA dans un format de tournée, gagnez des récompenses en accumulant des points d’événement

– jouez contre des adversaires de l’IA dans un format de tournée, gagnez des récompenses en accumulant des points d’événement Événement de défi – jouez contre d’autres joueurs en ligne, remplissant les objectifs assignés pour gagner des récompenses

– jouez contre d’autres joueurs en ligne, remplissant les objectifs assignés pour gagner des récompenses Match rapide en ligne – jouez un match en ligne occasionnel contre d’autres joueurs en utilisant plus de 600 clubs/équipes sous licence, y compris le matchmaking multiplateforme nouvellement ajouté (PC et consoles uniquement)

– jouez un match en ligne occasionnel contre d’autres joueurs en utilisant plus de 600 clubs/équipes sous licence, y compris le matchmaking multiplateforme nouvellement ajouté (PC et consoles uniquement) Lobby de match en ligne – créer une salle de match en ligne et inviter d’autres joueurs pour un match 1vs1

Cette mise à jour majeure marque également l’inclusion d’une devise premium, baptisée eFootball Coins. Il y a ensuite deux autres devises pour les accompagner : GP et eFootball Points, qui sont tous deux gagnés en jouant au jeu.

Au-delà de la mise à jour d’automne, d’autres correctifs prévoient d’ajouter les fonctionnalités suivantes :

Mode édition – La possibilité de personnaliser complètement les équipes, les kits, les joueurs et plus sera ajoutée aux appareils pris en charge sans frais – plus de détails seront bientôt partagés

– La possibilité de personnaliser complètement les équipes, les kits, les joueurs et plus sera ajoutée aux appareils pris en charge sans frais – plus de détails seront bientôt partagés Retour haptique PlayStation 5 et prise en charge du déclencheur adaptatif

Piégeage de balle avancé

Power Pass, Power Shot et autres coups de pied spéciaux

Prise en charge du contrôleur mobile

Matchmaking multiplateforme complet (PC, console et mobile)

eFootball sera lancé le 30 septembre 2021, mais il semble que vous attendrez certainement un certain temps avant qu’il ne devienne un jeu qui vaut la peine d’être joué pendant plus de 15 minutes environ. Nous ne pouvons pas imaginer que jouer le mode de lancement de base encore et encore sera particulièrement excitant. Mais que pensez-vous de cette approche ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.