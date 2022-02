Le conte de Stephen King « El Coco » recevra une adaptation cinématographique

Le producteur Ateliers du 20ème siècle a annoncé qu’il prévoyait de faire une adaptation cinématographique de la nouvelle de Stephen King, »La noix de coco ». De plus, il a été révélé que Vivien Lyra Blair, David Dastmalchian, Marin Ireland, et madison hu rejoindra le casting avec ceux déjà confirmés comme protagonistes, Chris Messine et sophia chacher. L’histoire originale a été publiée en 1973 dans le cadre du magazine Cavalier, et ce n’est qu’en 1978 qu’elle a été publiée dans le cadre de l’anthologie de King, »Le seuil de la nuit ».

Cette courte histoire suit un homme qui rend visite à un psychologue et révèle qu’une créature maléfique rend visite à sa famille depuis des années et a causé la mort de ses trois jeunes enfants. Cette nouvelle adaptation de »El Coco » au cinéma servira en quelque sorte de suite, puisque le film suit désormais la famille du psychologue, et que la créature maléfique va chercher de nouvelles cibles pour continuer à menacer ce qu’elle veut obtenir dans le chemin de ses plans.

Le film mettra en vedette une jeune fille de seize ans et sa sœur cadette, qui sont toujours aux prises avec la mort de leur mère et doivent maintenant s’échapper du croque-mitaine, une créature surnaturelle que leur père amène par inadvertance à la créature chez vous. .

Bien que cette nouvelle version sortira en 2023, « El Coco » a déjà été adapté en courts métrages, un en 1982 par Jeff Schiro et une autre en 2010 par Gérard Lough. Maintenant, 20th Century Studios présentera le premier long métrage inspiré de l’histoire effrayante de » El Coco », mais il se distinguera également en montrant ce qui se passe après la fin du récit original.

»El Coco » est produit par Shawn Levy, Dan Levine et Dan Cohen de la société de production 21 Laps, avec Scott Beck, Bryan Woods et Emily Morris en tant que producteurs exécutifs. Mark Heyman écrit le scénario sur la base des brouillons originaux de Scott Beck, Akela Cooper et Bryan Woods, avec Rob Savage pour diriger l’adaptation.