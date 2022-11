Le conte de la servante Madeline Brewer s’exprime

Le conte de la servante actrice Madeleine Brasseur a révélé son histoire d’avortement sur les réseaux sociaux peu de temps après l’annulation de Roe contre Wade. La star a discuté de sa décision de s’ouvrir dans un essai invité pour Self.





« Quand j’ai décidé d’écrire ce post Instagram en juin, je faisais partie d’une cacophonie de voix partageant la peur et la colère face au renversement de Chevreuil et toute information sur la façon d’accéder aux pilules abortives. Je voulais que tous ceux qui l’ont vu sachent que je comprends à quel point il est important d’avoir l’avortement en option parce que j’en ai moi-même eu besoin.

Brewer parle avec The Hollywood Reporter du fait qu’elle s’est sentie obligée de partager son histoire à cause de la décision Roe et de son travail d’actrice. Brewer venait de terminer le tournage de la cinquième saison de Le conte de la servante et travaillait sur une audition pour la comédie musicale du West End de Londres dans laquelle elle devrait maintenant jouer, Cabaret. Les deux personnages étaient des femmes qui avaient subi un avortement.

Le conte de la servante, qui se concentre sur des histoires impliquant les droits et le consentement des femmes, avait un scénario dans la quatrième saison au cours de laquelle le personnage de Brewer se fait avorter. L’avortement intervient avant que les hommes de Galaad ne forcent Janine et les autres femmes à devenir servantes et à vivre dans un monde sans choix.

La cinquième saison de Le conte de la servante vient d’avoir sa finale de saison la semaine dernière avec un cliffhanger dans lequel tous les destins des personnages, y compris le personnage de Brewer, Janine, sont laissés en l’air.





Comment Le conte de la servante La finale de la saison prépare la saison 6

Janine de Madeline Brewer et les autres personnages de Le conte de la servante reviendront tous pour une dernière saison. Naomi amène Janine travailler pour elle en échange de visites avec sa fille, mais Janine dit à Naomi qu’elle la déteste. On ne sait pas si les actions de Janine l’enverront dans une colonie pénitentiaire après avoir été menottée par les yeux et chassée dans une camionnette blanche.

Les autres protagonistes féminins se retrouvent également avec leur sort incertain alors que les forces de Galaad continuent de les contrôler. Elizabeth Moss, qui joue June, et Yvonne Strahovski, qui joue Serena, ont un moment où il semble qu’elles pourraient forger une alliance improbable alors qu’elles se retrouvent toutes les deux dans un train, essayant de s’échapper vers un endroit sûr.

La sixième et dernière saison de Le conte de la servante n’a pas encore de date de diffusion confirmée mais devrait être diffusé à l’automne 2023.