Le consultant obtient un premier aperçu sur Prime Video

Une date de sortie officielle et une bande-annonce ont été publiées pour le thriller en milieu de travail de Prime Video, Le consultant. Tout au long du spectacle, Christophe ValseLe personnage principal de Regus Patoff est dépeint comme un sociopathe qui croit qu’il deviendra craint par ses employés. Regus est également décrit comme un « monstre » qui envahit la vie privée de ses employés, les met dans des situations inconfortables et entreprend d’autres actions dérangeantes. Tout en reconnaissant son impopularité auprès de ses collègues, le consultant estime que l’amélioration des chiffres d’une entreprise doit se faire quel qu’en soit le coût.





Bien qu’il soit apparu dans un certain nombre de films et d’émissions de télévision tout au long de sa carrière, le travail de Christoph Waltz a toujours eu un ton sinistre. Avec ses performances sarcastiques, l’acteur excelle dans l’interprétation de personnages aux tendances maléfiques. Il l’a prouvé avec sa performance primée dans Basterds sans gloire.

En plus de Valse, le casting de Le consultant comprend Nat Wolff (Le stand), Brittany O’Grady (Le Lotus Blanc), Aimée Carrero (Le menu), Sloane Avery (Physique), et Michael Charles Vaccaro (Pour toute l’humanité). Celui du consultant le synopsis officiel se lit comme suit :

« Basé sur le roman du même nom de 2015 de Bentley Little, les personnages et l’histoire de cette nouvelle série passionnante se déroulent de manière nouvelle et inattendue. The Consultant est une série de thrillers comiques tordus qui explore la relation sinistre entre le patron et l’employé. nouveau consultant, Regus Patoff (Christoph Waltz), est embauché pour améliorer l’activité de la société de jeux sur applications CompWare, les employés font face à de nouvelles demandes et à de nouveaux défis qui remettent tout en question… y compris leur vie.

Le consultant présentera de l’humour noir ainsi que des moments sérieux

En outre, Celui du consultant La bande-annonce suggère qu’il y aura une combinaison de thriller et d’humour noir. Au fur et à mesure que l’histoire se poursuit, des moments plutôt sombres émergent impliquant des enlèvements et des complots sur le lieu de travail. En utilisant le modèle du binge-watch, Prime Video a décidé de diffuser tous les épisodes de Le consultant à la fois, ce qui est inhabituel pour le service de streaming.

Les réalisateurs de l’émission incluent Dan Attias, Alexis Ostrander, Charlotte Brändström, Karyn Kusama et Matt Shakman. Trois fois nominé aux Emmy Awards, Shakman a réalisé tous les épisodes de la série Marvel WandaVision. Il présente maintenant une vision pour toute la saison en réalisant le premier épisode de Le consultant. L’émission est produite par Amazon Studios et MGM Television. Tony Basgallop est le créateur, showrunner et producteur exécutif de la série, aux côtés des producteurs exécutifs Christopher Waltz, Steve Stark, Andrew Mitchell et Kai Dolbashian.