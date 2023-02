Première vidéo

Première vidéo de Prime Le consultant il y a seulement quelques jours, mais les fans attendent déjà une deuxième saison. Est-il possible d’arriver?

©IMDBLe consultant

Prime Video a été créée le 24 février Le consultant, une nouvelle série qui a ramené la plateforme au sommet. Eh bien, c’est parce que la bande, mettant en vedette Christophe Valse, a fait sensation parmi les téléspectateurs. En huit épisodes, la production a fait un mélange entre comédie et thriller qui a captivé des milliers de personnes à travers le monde.

En fait, c’est pourquoi de nombreux fans se demandent déjà si Le consultant Il aura une deuxième saison sur Prime Video. A noter que cette création regorge de rebondissements inattendus tant elle explore la relation sinistre entre patron et employé. En outre, Christophe Valse il fait un travail sans pareil en tant que consultant impitoyable pour une société d’applications de jeux vidéo.

Dans cette adaptation de Le roman du même nom de Bentley Little, Waltz incarne Regus Patoff, un consultant engagé par la société CompWare pour améliorer les résultats des jeux vidéo. Cependant, avec son arrivée, les employés vivent de nouvelles exigences et de nouveaux défis qui remettent tout en question, y compris leur vie.

Sans aucun doute, c’est une série pleine de leçons et de changements de direction qui a laissé les fans en redemander. La vérité est que ses huit premiers épisodes sont pleins d’intrigues et d’émotions qui conduisent à vouloir en savoir plus sur l’histoire. C’est pourquoi ils se demandent s’il y aura plus d’épisodes à apprécier.

Le consultant aura-t-il une saison 2 sur Prime Video ?

Même ainsi, la réalité est que la série n’a même pas terminé un mois sur Prime Video, donc Pour le moment, on ne sait pas s’il y aura une deuxième saison. La plateforme n’a pas encore annoncé de renouvellement, mais il est probable qu’il sera évalué dans les prochains jours en fonction du succès que la fiction continue de récolter. Cependant, si cela s’engage dans cette voie, cela pourrait être confirmé plus tôt que prévu.

