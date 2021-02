Le constructeur de l’Empire Féodal Stellar Monarch 2 est lancé cette année

Silver Lemur Games a annoncé son nouveau projet, Monarque stellaire 2. Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais sera lancé via Steam Early Access.

Monarque stellaire 2 est un constructeur d’espace empire 4X au tour par tour avec une grande stratégie. Les joueurs endossent le rôle de l’empereur et du chef de la dynastie royale. En tant qu’empereur, les joueurs doivent veiller sur leurs barons et ducs des autres grandes maisons et assurer leur fidélité. Les joueurs doivent observer leurs actions pour s’assurer qu’ils sont un atout et non un obstacle.

Les joueurs peuvent également nommer des personnes de la cour impériale à d’autres postes puissants en tant que ministres et conseillers. Tout dépend de leur compétence et de leur loyauté, mais aussi de leurs liens familiaux. Pendant que les joueurs surveillent leur court, il y a d’autres mauvais acteurs comme des assassins, des traîtres, des usurpateurs et des rebelles qui tentent de prendre le relais.

Une fois que les joueurs ont équipé leur Empire, ils peuvent faire face à l’inévitable menace extraterrestre. Mais le souci de l’Empire ne s’arrête pas là. Les joueurs devront continuer à accorder des audiences, à faire des édits et plus encore à plus grande échelle, mais pas à la microgestion.

Le développeur déclare qu’il n’y a pas de microgestion dans le jeu et que la fin du jeu est assez rapide. Les joueurs peuvent terminer une partie rapidement sans se soucier du décalage à la fin.

À la fin du jeu, les joueurs ont le potentiel de posséder des centaines de planètes, des milliers de navires et plus encore. Tous ces éléments sont gérés par des officiers talentueux mais fidèles, qui avaient auparavant le pouvoir au début du pouvoir.

L’IA a des règles différentes de celles du joueur, et ces règles n’incluent pas la victoire. L’IA extraterrestre réside dans la galaxie et peut parfois être un atout précieux. Ils méritent peut-être d’être protégés, mais d’autres peuvent constituer une menace.

Tous les extraterrestres diffèrent. Certains ont des qualités humanoïdes, tandis que d’autres sont des bêtes effrayantes. Les extraterrestres les plus intelligents peuvent aider ou pour la santé, tandis que les extraterrestres ennemis doivent être vaincus avant de nuire à quiconque.

Monarque stellaire 2 offre une expérience au tour par tour rapide avec une touche féodale. Les joueurs peuvent profiter du jeu pendant plusieurs heures ou terminer un jeu plus court, selon leurs choix.

Le jeu devrait rester en accès anticipé pendant six mois à un an. Les joueurs sont invités à soumettre leurs commentaires et suggestions. Actuellement, selon le développeur, le titre est dans un état très grossier, mais la version finale aura des changements importants avec un pic de prix improbable.

Monarque stellaire 2 lance sur PC via Steam Early Access cette année.