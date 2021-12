Le constructeur a eu un moment embarrassant pendant que la reine lui préparait une tasse de thé

Villeroy & Boch Vieux Luxembourg Brindille tasse à café/thé

Vieux Luxembourg Brindille réinterprète la collection Vieux Luxembourg mais de façon moderne. Les grands motifs en bleu et blanc sur une forme épurée sans fioriture reprennent les éléments du décor classique et lui donnent une esthétique jeune et moderne. Son design allie tradition et modernité et crée chaque jour une ambiance chaleureuse unique dans votre intérieur. Dégustez votre café ou votre thé de façon particulièrement belle servi dans cette tasse ornée d’un grand motif. Offrez-vous un moment de calme.