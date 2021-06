Le conservatoire de Britney Spears est sexiste et offensant, selon un psychologue | Dr Kate Balestrieri

Au cours des dernières années, avec les détails émergeant sur la nature de la tutelle de Britney Spears, il y a eu une inquiétude croissante.

Comme beaucoup, j’ai observé la représentation médiatique de la pop star depuis qu’elle est devenue une sensation il y a de nombreuses années.

Les fans spéculent depuis des années sur le fait que Britney était un oiseau dans une cage pas si dorée. Ils ont souligné ses appels à l’aide via le véhicule limité de ses comptes de médias sociaux. Ainsi, le mouvement #FreeBritney est né.

Dans les dernières nouvelles de la tutelle de Britney Spears, elle a fait son témoignage devant le tribunal la semaine dernière. Le monde a finalement entendu directement ses plaidoyers auprès du juge – son récit tant attendu de son expérience de cet arrangement juridique et de son désir d’en contester les limites.

Bien que le public n’ait pas encore compris – et n’ait peut-être jamais toute l’histoire – les subtilités de l’expérience, des compétences et des limites de Britney, ce qui est clair, c’est qu’il y a de très fortes nuances de sexisme qui colorent l’ascension de Britney vers la gloire et le contexte juridique actuel.

Voici les 3 choses les plus sexistes à propos de la tutelle de Britney Spears.

1. Il y a un déni perpétuel de son agence.

Durant cette tutelle, Britney a été autorisée à travailler ou forcée de travailler, selon l’heure et les sources. Dans l’un ou l’autre scénario, il y a un déni de son agence organique.

Qu’elle veuille travailler ou non, il existe un conflit d’intérêts évident en disant qu’elle n’est pas compétente pour prendre des décisions médicales et financières pour elle-même, tout en indiquant qu’elle est suffisamment compétente pour se produire en tournée, créer de la musique et héberger une résidence à Las Vegas. .

Elle a été objectivée sexuellement, physiquement sous forme de travail, exploitée financièrement et utilisée émotionnellement comme accessoire pour renforcer l’ego des personnes qui l’entourent.

Une caractéristique du sexisme est l’objectivation, qui, par définition, nie l’agence subjective de la personne objectivée et s’aligne sur le droit de l’auteur.

Britney a même allégué qu’elle avait été droguée.

Dans une tutelle, les sujets sont censés être éduqués sur le processus et leur agence représentée de manière appropriée.

On ne sait pas dans quelle mesure elle a eu accès à une assistance juridique, mais la presse et les fans ont fait allusion à la crainte que chaque aspect de sa vie soit contrôlé par son père, Jamie Spears.

Lors de sa comparution devant le tribunal, Britney a déclaré : « J’ai pleuré au téléphone pendant une heure et [Jaime Spears] j’ai adoré chaque minute. Le contrôle qu’il avait sur quelqu’un d’aussi puissant que moi car il aimait le contrôle de blesser sa propre fille, 100 000 [percent]. Il l’aimait. »

Leur relation est depuis longtemps documentée comme une relation mûre avec des luttes de pouvoir. Les parents qui utilisent des approches parentales autoritaires ou basées sur le pouvoir ne respectent ou n’encouragent souvent pas le libre arbitre de leur enfant, si cela entre en concurrence avec leur besoin de se sentir en contrôle.

La tutelle de Britney Spears est définitivement un outil oppressif et contrôlant pour son père.

En 2020, sur le podcast As NOT Seen on TV, le frère de Britney, Bryan Spears, a commenté : « Les femmes de cette famille sont très, très fortes d’esprit et ont leur propre opinion et elles veulent faire ce qu’elles veulent faire. Et autant j’admire ça, en tant que gars, être comme l’un des deux gars de toute cette famille, ça craint un peu mec. Je ne vais pas mentir. «

Drew Plotkin, l’animateur de l’émission, a fait remarquer qu’une telle agence était, en fait, « un peu constitutionnelle ».

Ce bref dialogue sous-tend un état d’esprit enraciné dans la misogynie et le sexisme selon lequel les femmes qui défendent activement leurs propres désirs, besoins et limites sont « difficiles » si ces besoins sont en concurrence avec ceux des hommes qui les entourent.

En d’autres termes, les principes du sexisme exigent des femmes qu’elles soient consentantes et sans intérêt ni capacité à faire preuve de maîtrise d’elle-même.

2. Elle est décrite comme « folle ».

Pendant des siècles, les femmes ont été déclarées « folles » comme une arme de misogynie pour invalider leurs réactions à des luttes très légitimes – et souvent axées sur l’environnement.

Il est bien connu que Britney Spears a connu un torrent d’interactions harcelantes avec les paparazzi, visant à la provoquer dans l’espoir de capturer une image ou une vidéo génératrice de revenus.

Il s’agit d’une forme d’abus réactif, souvent employée pour manipuler la victime pour qu’elle ressemble à une personne explosive ou instable dans la dynamique.

Britney a également connu la honte des salopes dans les médias et a été forcée de grandir rapidement, car sa carrière a peut-être interrompu les étapes typiques du développement des adolescents.

Les deux pourraient engendrer des symptômes de traumatisme, tout comme le fait de grandir avec un père qui a lutté contre ses propres dépendances et a été accusé d’avoir manifesté un comportement abusif et agressif.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Britney souffrait de dépression post-partum, de trouble bipolaire et d’autres diagnostics.

Au lieu d’avoir de l’empathie et de se concentrer sur les soins, Britney a été vilipendée et dévalorisée devant le tribunal de l’opinion publique. Elle a perdu la garde de ses enfants, a été empêchée de visite pendant un certain temps, et tout cela s’est produit avec les regards indiscrets du public et leurs commentaires quotidiens.

Elle a été intimidée à plusieurs reprises, moquée et son possible traumatisme a été minimisé.

Ses stratégies d’adaptation n’ont peut-être pas toujours été constructives, mais la précipitation pour retirer les droits de Britney et la longévité de cette affaire pourrait représenter une pénalisation indue sans les opportunités appropriées pour elle de récupérer sa vie.

Lorsque Britney s’est rasé la tête, les médias ont diffusé des histoires sensationnelles sur les problèmes de santé mentale de Britney alors que se raser la tête aurait pu être un acte d’auto-déclaration et de récupération – une démonstration d’une nouvelle itération de son identité émergente.

C’était celui qui pouvait être considéré comme résilient face à l’éviction de son identité pendant tant d’années. Cependant, bien qu’elle ait travaillé pendant de nombreuses années de cette tutelle, sa résilience semble être minimisée afin de continuer le récit de «fou».

Les nuances sexistes qui minent le domaine de la psychologie – en supposant que les émotions sont féminines, par exemple – ouvrent la voie à la misogynie intériorisée et extériorisée.

Cela empêche les soins de santé mentale empathiques et tenant compte des traumatismes de devenir la norme, en particulier pour les femmes, qui portent le poids du blâme de la victime, et qui sont humiliées et qualifiées de « folles » pour les manifestations publiques d’émotions.

Faire preuve de compétence et de libération sont des traits typiquement alignés avec la construction de la masculinité.

Maintenir une tutelle pendant 13 ans, pour une personne si jeune et si clairement compétente dans de nombreux domaines de sa vie semble ignorer les effets des traumatismes, une possible dépression post-partum, et impose une honte indue, un isolement et limite la voie d’un rétablissement efficace .

3. Il y a droit à sa sexualité.

Britney – comme la plupart, sinon toutes les femmes et les célébrités féminines – n’est pas étrangère à l’aiguillon du sexisme. Elle a été sexualisée publiquement tout au long de sa carrière, mais honteuse quand elle possédait sa propre énergie sexuelle.

La différence entre être sexuel et être sexualisé est de savoir à qui appartient la sexualité.

Il y a peu de femmes libérées qui échappent aux commentaires de représailles et aux efforts honteux de personnes qui maintiennent un ensemble intériorisé ou extériorisé d’attentes rigides en matière de rôles de genre.

Les doubles standards ont alimenté les commentaires sur la tenue vestimentaire de Britney, ses rencontres et sa vie sexuelle, et son impact sur la société. Elle était une marque facile sur laquelle épingler les archétypes collectifs du complexe Madonna/Whore qui colorent l’état d’esprit collectif d’une culture sexiste et patriarcale.

Des personnages clés de sa vie ont été accusés d’exploiter sa présence et sa sexualité pour leur propre ego et leurs gains financiers.

Sa sexualité a été davantage cooptée, comme le montre clairement son témoignage selon lequel il lui a été interdit de retirer son DIU, de se marier ou d’avoir d’autres enfants.

Même les délinquants sexuels enregistrés ont plus de libertés reproductrices, car il est rare en 2021 pour les prestataires, les avocats ou les juges de suggérer des vasectomies obligatoires ou une castration chimique, et encore moins de les faire appliquer légalement.

Même les parents dont les enfants ont été retirés de leurs soins en raison d’abus, de négligence ou de l’incapacité à s’occuper efficacement des enfants ne sont pas légalement tenus de s’abstenir d’avoir d’autres enfants.

Cependant, ils peuvent être empêchés de conserver la garde ou les droits légaux.

Bien que les motifs de la tutelle pour une position reproductrice aussi restrictive ne soient pas entièrement connus, exercer une gouvernance sur les corps des femmes liés à la reproduction est une pratique de longue date au sein des systèmes familiaux et juridiques sexistes et misogynes.

Même après que Michael Jackson a été accusé d’avoir abusé sexuellement de mineurs et observé tenant son propre enfant au-dessus d’un balcon, il n’a pas été obligatoire qu’il subisse une vasectomie.

Les mères sont notoirement jugées avec un niveau de parentalité plus élevé. Les doubles standards dans le cas de Britney sont forts.

Le Dr Kate Balestrieri est psychologue agréée, sexothérapeute agréée, thérapeute agréée en toxicomanie sexuelle, thérapeute PACT et fondatrice de Modern Intimacy, un groupe pratiqué à Los Angeles, Miami et Chicago. Écoutez son podcast, Modern Intimacy, et suivez-la sur IG : @drkatebalestrieri.