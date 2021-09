Le conservatoire d’Amanda Bynes a été prolongé jusqu’en 2023

La tutelle d’Amanda Bynes a été prolongée jusqu’en 2023, selon des documents juridiques obtenus par Nous hebdomadaire.

Le média rapporte que des documents auxquels il a accédé hier (lundi 13 septembre) montrent qu’un juge a décidé que Bynes devrait rester sous la protection du tribunal pendant au moins deux ans.

Les archives judiciaires indiquent que la mère de l’homme de 35 ans, Lynn Bynes – qui est le conservateur de l’étoile – sua remis un rapport de situation en juillet.

Après avoir examiné le dossier, un juge a décidé que la tutelle de Bynes serait prolongée jusqu’en mars 2023.

Us Des rapports hebdomadaires selon lesquels sa mère doit déposer un autre rapport de situation d’ici le 25 janvier 2023, afin que le tribunal examine si Bynes se porte toujours bien sous sa tutelle.

L’ancienne star de Nickelodeon a été placée pour la première fois sous une tutelle temporaire en août 2013, à la suite de problèmes de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie – ainsi que de problèmes juridiques, notamment le fait d’être détenu en juillet 2013 après avoir prétendument allumé un incendie dans l’allée d’un inconnu.

Bynes en 2009. Crédit : PA

Sa mère a de nouveau reçu la tutelle l’année suivante, et en 2018, des documents ont été soumis pour qu’elle se poursuive jusqu’en 2020.

Plus tard en 2018, elle a dit Papier, qu’elle était sobre depuis quatre ans avec l’aide de ses parents.

Se référant à une série de publications sur les réseaux sociaux, Bynes a déclaré: « J’ai vraiment honte et embarrassé des choses que j’ai dites.

« Je ne peux pas remonter le temps, mais si je le pouvais, je le ferais. Et je suis vraiment désolé pour ceux que j’ai blessés et pour ceux à qui j’ai menti parce que cela me ronge vraiment. Cela me fait me sentir si horrible et malade à l’estomac et triste.

« Tout ce pour quoi j’ai travaillé toute ma vie, je l’ai en quelque sorte tout gâché via Twitter. Ce n’est certainement pas la faute de Twitter – c’est ma faute.

« J’ai traversé le pire et je suis sorti de l’autre côté et j’y ai survécu, alors j’ai l’impression que ce n’est qu’à partir d’ici. »

Amanda Bynes quitte le tribunal pénal de Manhattan en 2013 après avoir été arrêtée pour avoir prétendument jeté un bang par la fenêtre de l’appartement. Crédit : PA

Parlant de sa toxicomanie qui l’a plongée dans une » psychose induite par la drogue « , Bynes Aid a déclaré qu’à peu près au moment où elle a joué dans le film Laque pour les cheveux, elle a dit qu’elle se souvenait « avoir lu un article dans un magazine qui [called Adderall] la nouvelle pilule minceur et ils parlaient de la façon dont les femmes la prenaient pour rester mince. »

Elle a ajouté : « Quand je faisais Passe de hall, Je me souviens avoir été dans la caravane et j’avais l’habitude de mâcher les comprimés d’Adderall parce que je pensais qu’ils me faisaient [more] haute [that way].

« Je me souviens d’en avoir mâché un tas et d’avoir littéralement été écervelé et de ne pas pouvoir me concentrer sur mes lignes ou mémoriser eux d’ailleurs.

« Je me souviens avoir vu mon image à l’écran et avoir littéralement trébuché et pensé que mon bras avait l’air si gros parce qu’il était au premier plan ou autre chose et je me souviens m’être précipité hors du plateau et avoir pensé: » Oh mon dieu, j’ai l’air si mal « . »

L’avocat de Bynes, David Esquibias, a déclaré à Us Weekly en 2020 que son client était « dans un centre de traitement pour le stress et l’anxiété », ajoutant plus tard: « Elle n’est pas là pour des problèmes de drogue ou d’alcool ».