Le conseiller demande le tout premier passage pour piétons Progress Pride de Londres

Un passage pour piétons Progress Pride nouvellement installé à Washington DC (Shannon Finney / Getty)

Un conseiller libéral démocrate demande que le premier passage pour piétons arc-en-ciel de Londres dans Progress Pride colors rend hommage aux personnes trans, séropositives et de couleur.

L’arrondissement de Southwark, du conseiller Victor Chamberlain, abrite l’une des populations queer les plus importantes et les plus diversifiées du pays, mais n’a pas de caractéristique permanente pour reconnaître la fierté.

Chamberlain fait maintenant pression pour changer cela, citant une étude récente qui a révélé que 58% des habitants pensent qu’il n’y a aucun sentiment de communauté LGBT + à Southwark, et plus de la moitié ne s’y sent pas en sécurité. Plus de 70% estimaient que les services traditionnels n’incluaient pas les clients LGBT +.

«Il est maintenant temps que le conseil fasse quelque chose à ce sujet et montre très visiblement sa solidarité avec nos diverses communautés LGBT +», a-t-il déclaré.

«Ces signes visibles d’égalité ne sont pas symboliques. Il est vital que nous ayons des signes visibles, proéminents et physiques que nos divers citoyens LGBT + font partie intégrante de notre communauté.

«Le Conseil de Southwark doit montrer que les personnes LGBT + sont vues et appréciées. Cela est d’autant plus vrai que les crimes de haine homophobes ont doublé au cours des dernières années et que nous n’avons plus d’espace de sécurité permanent pour les personnes LGBT + à Southwark.

Jusqu’à présent, 15 arrondissements de Londres ont des passages pour piétons arborant le drapeau de la fierté à six couleurs, qui, au cours des 42 dernières années, a été le symbole internationalement reconnu de la communauté LGBT +.

Mais Chamberlain souhaite que Southwark aille plus loin avec un passage pour piétons arc-en-ciel Progress Pride qui reflète la diversité de la communauté LGBT + de l’arrondissement.

Conçu par Daniel Quasar en 2018, le drapeau Progress Pride comprend un chevron de rayures noires et brunes pour représenter les personnes de couleur, et bleu, rose et blanc pour les personnes trans. Le blanc symbolise également ceux qui ont été perdus à cause du VIH / SIDA, et le chevron pointe vers la droite pour montrer un mouvement vers l’avant, indiquant le progrès.

Le drapeau est de plus en plus adopté dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, avec le bureau du maire de Londres et le UK Southbank Centre parmi ceux qui l’utilisent pour représenter LGBT + Pride.

Le service de la voirie a accepté d’étudier la proposition du conseiller Chamberlain. «Nous reconnaissons que des mesures comme les traversées arc-en-ciel peuvent faire une grande différence et nous avons donc un flux de travail en cours pour enquêter sur les divers aspects pratiques impliqués dans l’installation», a déclaré un porte-parole.