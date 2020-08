Le conseiller de Trump tire l’alarme: le coronavirus “répandu” aux Etats-Unis

Les États-Unis restent l’épicentre de la pandémie de coronavirus. Un grand nombre de personnes infectées tombent dans les régions côtières et les métropoles. Le conseiller de Trump, Birx, met maintenant en garde la population rurale.

Le conseiller du président Donald Trump pour la crise corona, le docteur Deborah Birx, voit les États-Unis dans une nouvelle phase de la pandémie. “Ce que nous voyons aujourd’hui diffère de mars et avril. Il (le virus corona) est extrêmement courant”, a déclaré Birx à CNN. Les zones rurales sont touchées ainsi que les villes. “A tous ceux qui vivent dans le pays: ils ne sont ni immunisés ni protégés contre ce virus”, a averti Birx.

Chaque Américain devait porter un masque, peu importe où il vivait. Depuis près de quatre semaines, les États-Unis ont enregistré plus de 55 000 nouvelles infections par jour. Le nombre était supérieur à 70 000 sur plusieurs jours. Depuis le début de la pandémie, un total de plus de 4,6 millions d’infections par l’agent pathogène Sars-CoV-2 ont été détectées – plus que dans tout autre pays du monde. Plus de 154 000 personnes sont mortes de la maladie Covid-19.

Trump attribue le nombre élevé d’infections détectées au grand nombre de tests corona que les États-Unis effectuent actuellement. Trump souligne également que les «grandes flammes» sont à nouveau visibles en Europe. “Des épidémies majeures de virus en Chine dans le monde entier, même dans des pays qui étaient censés faire un excellent travail”, a tweeté Trump.