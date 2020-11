Le Conseil évangélique de l’Église d’Angleterre réalise un film dénonçant le sexe gay

Le dirigeant actuel du Conseil évangélique de l’Église d’Angleterre, l’évêque de Blackburn Julian Henderson, a récemment menacé de quitter l’église si elle commençait à accepter les relations LGBT + et les mariages homosexuels. (Le Conseil évangélique de l’Église d’Angleterre)

Un groupe d’évangéliques de l’Église d’Angleterre a produit une vidéo de 30 minutes sur les raisons pour lesquelles le sexe gay est «péché» et «mauvais».

Le Conseil évangélique de l’Église d’Angleterre (CEEC) est un organisme de bienfaisance enregistré et «a été créé pour donner une voix évangélique collective» à l’institution.

En réponse à un ensemble de ressources publiées ce mois-ci par l’Église d’Angleterre intitulée Vivre dans l’amour et la foi, qui explorent les questions LGBT + telles que «l’identité, la sexualité, les relations et le mariage», l’actuel chef du CEEC, l’évêque de Blackburn Julian Henderson, a récemment menacé de quitter l’Église d’Angleterre si elle commençait à accepter les relations LGBT + et les mariages homosexuels.

Le groupe a maintenant produit une vidéo de 30 minutes, intitulée «The Beautiful Story», expliquant pourquoi le sexe gay est «péché» et «faux».

Dans le film, le ministre adjoint Santhosh Thomas insiste: «L’humanité est faite à l’image de Dieu, homme et femme, il y a là une différence. Et en fait, on nous dit que la différence est une chose fondamentalement bonne. Ce n’est pas bon pour l’homme de se passer de la femme… les hommes et les femmes sont faits pour être ensemble.

Dans un moment d’ironie douloureuse, l’auteur et conférencier David Bennett affirme: «Ce que je veux désespérément que l’Église d’Angleterre comprenne, c’est que si elle change la doctrine du mariage, elle opprime en fait un groupe de personnes LGBTQI qui ont choisi de suivre Jésus. Christ.

«Cela les écraserait en fait. Cela m’écraserait en tant que chrétien gay célibataire. Cela signifierait que notre obéissance ne serait pas célébrée dans l’église.

Un ministre laïc de Bristol nommé Ed Shaw, qui se décrit comme «attiré par le même sexe» mais choisit d’être célibataire, déclare: «La raison pour laquelle je pense que le sexe gay est mauvais n’est pas seulement à cause des versets standards vers lesquels tout le monde se tourne, mais à cause de la grande histoire biblique, et à quel point le mariage, l’union et la différence sont essentiels pour tout le récit biblique de la Genèse à l’Apocalypse.

«Je penserais en fait que le sexe gay est mal même si aucun de ces versets n’existait.»

À un moment donné du film, Shaw compare même le sexe en dehors du mariage au harcèlement et aux agressions sexuelles, en disant: «Au cours des dernières années, #MeToo nous a exposé tous les dommages que la révolution sexuelle et la promiscuité sexuelle ont causés à tant de gens dans la société, en particulier les femmes.

Le CEEC a été fondé par John Stott, ancien aumônier de la reine, dans les années 1960. Stott, décédé en 2011, croyait que l’homosexualité pouvait être «guérie» et écrivait en 1985: «Je ne nie pas l’affirmation selon laquelle les relations homosexuelles peuvent être aimantes (même si a priori je ne vois pas comment elles peuvent atteindre la même richesse que le la mutualité hétérosexuelle que Dieu a ordonnée).

«Mais leur qualité d’amour n’est pas suffisante pour les justifier. En effet, je dois ajouter qu’ils sont incompatibles avec le véritable amour parce qu’ils sont incompatibles avec la loi de Dieu. L’amour est soucieux du plus grand bien-être de l’être aimé. Et notre bien-être humain le plus élevé se trouve dans l’obéissance à la loi et au dessein de Dieu, et non dans la révolte contre eux.

Plus de 50 ans après la formation du groupe, sa constitution se lit toujours: «Nous reconnaissons la création de l’humanité par Dieu en tant qu’homme et femme et le standard immuable du mariage chrétien entre un homme et une femme comme le lieu approprié pour l’intimité sexuelle et la base de la famille.

«Nous nous repentons de notre incapacité à maintenir cette norme et appelons à un engagement renouvelé envers la fidélité à vie dans le mariage et l’abstinence pour ceux qui ne sont pas mariés.»