Le Conseil européen applique les premières sanctions aux responsables de cyberattaques

Le Conseil européen a lancé, pour la première fois de l’histoire, sanctions contre les responsables de cyberattaques. Comme nous pouvons le voir dans une déclaration officielle, ils visent six personnes et trois entités pour avoir attaqué l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, entre autres.

Les attaques auraient été faites en utilisant malware comme WannaCry, NotPeya ou Operation Cloud Hopper. Aux responsables de ces attaques une interdiction de voyager leur a été imposée et leurs comptes bancaires ont été gelés, en plus d’interdire à tout citoyen ou entreprise de l’Union européenne de contribuer à quelque montant que ce soit.

Réagir aux logiciels malveillants les plus dangereux

Rappelons que WannaCry a été l’outil utilisé dans l’attaque contre Telefónica en 2017, qui a bloqué son intranet et obligé tous les employés de l’entreprise à fermer leurs ordinateurs. Le classique est apparu sur les écrans de ces ordinateurs ransomware que nous craignons tous: “nous avons chiffré vos données et nous les débloquerons dès que vous nous paierez des bitcoins”. De son côté, NotPeya fonctionne en obtenant un accès complet à un réseau informatique local.

Déjà en 2017, l’Union européenne travaillait dans un cadre juridique communautaire appelé Boîte à outils de cyberdiplomatie pour répondre ensemble aux cyberattaques. Ce cadre juridique a été ratifié “récemment”, et c’est maintenant la première fois qu’il est utilisé dans l’intention de décourager les attaques qui vont à l’encontre des intérêts des États membres de l’Union. Dans la déclaration, le Conseil saisit l’occasion pour “réitèrent la nécessité de renforcer la coopération internationale pour appliquer les normes dans ce domaine“

Étant donné que les malwares sont de plus en plus complexes et que les cyberattaques sont de plus en plus pertinentes au niveau géopolitique, il n’est pas surprenant que des mesures de ce type soient prises au niveau institutionnel. Le temps nous dira si ces sanctions sont les premières d’une série de représailles du Conseil européen.

