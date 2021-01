Le conseil de surveillance de Facebook prendra une décision sur le maintien de l’interdiction de Donald Trump

22 janv.2021 15:52:02 IST

Facebook se passe la balle pour son suspension indéfinie de l’ancien président Donald Trump à un conseil de surveillance quasi indépendant, mettant en place un test majeur du panel récemment créé. Le géant des médias sociaux a déclaré jeudi qu’il pensait avoir pris la bonne décision de suspendre Trump après avoir incité ses partisans à prendre d’assaut le Capitole américain lors d’un assaut meurtrier le 6 janvier. Mais il a dit qu’il renvoyait la question au conseil de surveillance pour ce qu’il a appelé un «jugement indépendant» sur le maintien de la décision.

Le panel de Facebook est destiné à se prononcer sur des problèmes de contenu épineux, tels que lorsque les messages constituent un discours de haine – ou si la décision d’interdire un leader mondial était la bonne. Il est habilité à rendre des décisions contraignantes – c’est-à-dire des décisions qui ne peuvent pas être annulées par le PDG Mark Zuckerberg – sur la question de savoir si les publications ou les publicités enfreignent les règles de l’entreprise. Toutes les autres conclusions seront considérées comme des «conseils» par Facebook. Le conseil d’administration ne définit pas les politiques de Facebook et ne décide pas si l’entreprise en fait suffisamment pour les appliquer en premier lieu.

Ses 20 membres, qui deviendront finalement 40, comprennent un ancien Premier ministre du Danemark, l’ancien rédacteur en chef du journal The Guardian, ainsi que des juristes, des experts des droits de l’homme et des journalistes tels que Tawakkol Karmanm, lauréat du prix Nobel et journaliste du Yémen et Julie Owono, une militante des droits numériques.

Les quatre premiers membres du conseil ont été directement choisis par Facebook. Ces quatre personnes ont ensuite travaillé avec Facebook pour sélectionner des membres supplémentaires. Facebook paie également les salaires des membres du conseil.

Twitter, en revanche, a définitivement banni Trump de sa plateforme. Le PDG Jack Dorsey a défendu l’interdiction Trump de son entreprise dans un fil de discussion philosophique sur Twitter la semaine dernière, affirmant que le risque qui en résultait pour la sécurité publique créait une «circonstance extraordinaire et intenable» pour l’entreprise.

Mais il a reconnu que les démonstrations de force comme l’interdiction de Trump pourraient créer de dangereux précédents, les qualifiant même d ‘«échec». Il a suggéré que Twitter doit trouver des moyens d’éviter de devoir prendre de telles décisions en premier lieu et a déploré le fait qu’ils mettent en évidence le pouvoir extraordinaire que Twitter et d’autres entreprises de Big Tech peuvent exercer sans responsabilité ni recours.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂