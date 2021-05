Le conseil de surveillance de Facebook annoncera la décision sur la suspension de Donald Trump: tout ce que vous devez savoir

5 mai 2021 10:35:45 IST

L’ancien président Donald Trump découvrira s’il pourra revenir sur Facebook mercredi, lorsque le conseil de surveillance quasi indépendant du réseau social prévoit d’annoncer sa décision dans l’affaire très médiatisée.

La décision est susceptible de susciter des sentiments forts quelle que soit la voie à suivre. Si le conseil d’administration se prononce en faveur de Trump, Facebook a sept jours pour rétablir son compte. S’il confirme la décision de Facebook, Trump restera «indéfiniment suspendu». Cela signifie qu’il restera banni de la plate-forme aussi longtemps que Facebook le jugera bon.

Voici comment le processus fonctionne et ce qui pourrait se passer après l’annonce de mercredi.

Pourquoi Trump a-t-il été suspendu?

Le compte Facebook de Trump a été suspendu pour incitation à la violence qui a conduit aux émeutes meurtrières du 6 janvier au Capitole. Après des années à traiter la rhétorique incendiaire de Trump avec une touche légère, Facebook et Instagram, qui appartient à Facebook, ont fait taire ses comptes le 7 janvier, affirmant à l’époque qu’il serait suspendu «au moins» jusqu’à la fin de sa présidence le 20 janvier.

Dans une courte vidéo publiée sur ses comptes sur les réseaux sociaux, Trump avait exhorté ses partisans à «rentrer chez eux» tout en répétant des mensonges sur l’intégrité de l’élection présidentielle.

La décision de Facebook est intervenue après que Trump ait été expulsé de Twitter, son site préféré pour atteindre ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

Qu’est-ce que le conseil de surveillance et comment prend-il sa décision?

Facebook a créé le panel de surveillance pour statuer sur les contenus épineux sur ses plateformes. Sa création est venue en réponse aux critiques généralisées sur l’incapacité de l’entreprise à répondre rapidement et efficacement à la désinformation, aux discours de haine et aux campagnes d’influence néfastes. Facebook a déclaré qu’il ne pensait pas que cela devrait être le dernier mot sur ces questions monumentales de modération du contenu et de discours.

Les 20 membres du conseil, qui atteindront finalement 40, comprennent un ancien Premier ministre du Danemark, l’ancien rédacteur en chef du journal Guardian, ainsi que des juristes, des experts des droits de l’homme et des journalistes.

Les quatre premiers membres du conseil ont été directement choisis par Facebook. Ces quatre personnes ont ensuite travaillé avec Facebook pour sélectionner des membres supplémentaires. Facebook verse à chaque membre du conseil un salaire via une «fiducie indépendante».

L’indépendance du conseil a été remise en question par des critiques qui affirment qu’il ne s’agit que d’une campagne de relations publiques sur Facebook destinée à détourner l’attention des problèmes plus profonds de haine et de désinformation qui fleurissent encore sur ses plateformes.

Un peu comme une quasi Cour suprême, les décisions du conseil sur les affaires sont exécutoires. Il peut également faire des suggestions supplémentaires qui ne sont pas contraignantes, mais Facebook a jusqu’à présent indiqué qu’il était prêt à les prendre en considération.

Quels sont les cas précédents?

Facebook supprime régulièrement des milliers de publications et de comptes, et environ 150 000 de ces cas ont fait appel au conseil de surveillance depuis son lancement en octobre. Le conseil a déclaré que cela donnait la priorité à l’examen des cas susceptibles d’affecter de nombreux utilisateurs dans le monde. Ses décisions jusqu’à présent ont pesé du côté de la liberté d’expression plutôt que de la restriction du contenu.

Dans sa première série de décisions, annoncées en janvier, le conseil a ordonné à Facebook de restaurer les publications d’utilisateurs qui, selon la société, enfreignaient les normes sur la nudité des adultes, les discours de haine ou les individus dangereux.

Trump a-t-il bénéficié d’un traitement spécial de la part de Facebook?

Jusqu’aux émeutes de janvier, Trump a été largement traité avec des gants pour enfants par Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux. Ceci malgré une histoire de diffusion de fausses informations, de promulgation de haine et – ce qui l’a finalement interdit – d’incitation à la violence. Même le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, l’a reconnu.

Trump était resté sur Facebook parce que la société estime que «le public a le droit d’accéder au discours politique le plus large possible, même controversé». Zuckerberg a écrit sur sa page Facebook le 7 janvier pour expliquer la décision de l’entreprise de suspendre Trump.

Cela s’explique en partie par la marge de manœuvre supplémentaire que Facebook a donnée aux politiciens et aux dirigeants mondiaux. Mais comme l’ont montré les événements de janvier, il y a une limite même pour les politiciens, y compris les présidents américains.

Trump pourrait-il être de nouveau banni s’il est réintégré?

Oui. Le conseil de surveillance ne statue que sur la «suspension indéfinie» de Trump en janvier. S’il est autorisé à revenir sur Facebook, il sera soumis aux mêmes règles que tout autre utilisateur. Et comme il n’est plus président, il ne se verra pas attribuer les exemptions qui lui avaient été accordées auparavant.

Comment les autres entreprises technologiques ont-elles géré Trump?

Twitter l’a interdit une fois pour toutes, aucun appel. Sur YouTube, la chaîne de Trump est toujours active, mais il lui est interdit de publier de nouvelles vidéos. Contrairement à Facebook et Twitter, YouTube ne fait pas d’exemptions pour les politiciens et les dirigeants mondiaux. Il a une politique de trois avertissements qui s’applique à chaque utilisateur, a déclaré la PDG Susan Wojcicki en mars.

YouTube «lèvera la suspension de la chaîne Donald Trump lorsque nous déterminerons que le risque de violence a diminué», a déclaré Wojcicki. Cela ne s’est pas encore produit.

Twitch et Snapchat ont également désactivé les comptes de Trump, tandis que Shopify a supprimé les magasins en ligne affiliés au président et Reddit a supprimé un sous-groupe Trump.

Qu’est-ce que cela signifie pour les autres politiciens?

Certains militants des droits de l’homme et d’autres critiques ont fustigé Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux pour ne pas avoir interdit aux dirigeants mondiaux autocratiques de leurs plates-formes alors même qu’ils interdisaient Trump. Alors que la société a limité les comptes d’autres dirigeants mondiaux dans le passé, Trump est la personnalité politique la plus en vue à être suspendue aussi longtemps qu’il l’a été.

Les politiciens, les militants et les défenseurs de la liberté d’expression surveillent de près le cas de Trump, car cela pourrait influencer la façon dont d’autres politiciens sont traités par le réseau social à l’avenir. Le conseil de surveillance pourrait faire d’autres recommandations à Facebook sur la manière de traiter le discours politique et les dirigeants mondiaux – s’il devait continuer à leur donner plus de marge de manœuvre que les utilisateurs réguliers, par exemple.

La décision du conseil «sera beaucoup moins importante que la raison d’être», a déclaré Elizabeth Renieris, directrice fondatrice du Technology Ethics Lab de l’Université de Notre-Dame. « Trump n’a pas été le premier et ne sera certainement pas la dernière personnalité publique de premier plan à abuser de plateformes puissantes à des fins problématiques et souvent dangereuses, y compris l’incitation à la violence. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂