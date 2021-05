Le Conseil de surveillance annoncera bientôt si Donald Trump revient sur Facebook

4 mai 2021 11:22:42 IST

L’ancien président Donald Trump découvrira cette semaine s’il parvient à revenir sur Facebook dans une décision susceptible de susciter de vifs sentiments quelle que soit la direction à prendre. L’Oversight Board, quasi-indépendant du réseau social, annonce qu’il rendra sa décision mercredi sur une affaire concernant l’ancien président. Le compte de Trump a été suspendu pour incitation à la violence qui a conduit au meurtre du 6 janvier Émeutes du Capitole. Après des années à traiter la rhétorique inflammatoire de Trump avec une touche légère, Facebook et Instagram ont fait taire ses comptes le 7 janvier, disant à l’époque qu’il serait suspendu «au moins» jusqu’à la fin de sa présidence.

Bien que Trump ait souvent publié sur Facebook – et sa campagne était particulièrement habile à utiliser les outils publicitaires du réseau social pour atteindre les électeurs potentiels – sa plate-forme de choix a toujours été Twitter. Mais Twitter l’a banni définitivement, sans conseil de surveillance pour renvoyer la décision finale.

Bien que pas toujours aussi médiatisés que Twitter, les publications de Trump sur Facebook ont ​​été largement partagées, tout comme celles de ses partisans conservateurs tels que Ben Shapiro et Dan Bongino, qui continuent de recueillir des millions de points de vue et de commentaires. Sur Twitter, en attendant, Fox News L’animateur Tucker Carlson semble jouer le rôle de provocateur en chef conservateur dans le vide laissé par Trump.

«S’ils le réintègrent, Facebook prétendra que cela prouve l’indépendance du conseil. S’ils ne le font pas, Facebook dira que son jugement d’exclure Trump a été justifié. Les têtes gagnent, les queues que nous perdons. Les journalistes devraient savoir mieux que de prendre cette vitrine au sérieux », a déclaré Laurence Tribe, professeur à la Harvard Law School et membre du Real Facebook Oversight Board, un groupe critique de Facebook et de son panel.

Facebook a créé le panel de surveillance pour statuer sur le contenu épineux sur ses plates-formes en réponse aux critiques généralisées concernant son incapacité à répondre rapidement et efficacement à la désinformation, aux discours de haine et aux campagnes d’influence néfastes. Ses décisions jusqu’à présent ont pesé du côté de la liberté d’expression par rapport à la restriction du contenu.

Dans ses premières décisions, le panel a annulé quatre décisions sur cinq du réseau social pour supprimer le contenu douteux. Il a ordonné à Facebook de restaurer les publications d’utilisateurs qui, selon la société, enfreignaient les normes sur la nudité des adultes, les discours de haine ou les individus dangereux.

Cela incluait une publication Facebook en langue birmane d’un utilisateur du Myanmar sur les musulmans, qui comprenait deux photos largement partagées d’un enfant syrien mort, était offensante mais n’a pas atteint le niveau des discours de haine, a-t-il statué.

À l’époque, le conseil a également déclaré que depuis qu’il a commencé à accepter des cas en octobre de l’année dernière, plus de 150 000 cas ont fait l’objet d’un appel devant le comité. « Comme nous ne pouvons pas entendre tous les appels, nous accordons la priorité aux cas qui ont le potentiel d’affecter de nombreux utilisateurs à travers le monde, sont d’une importance cruciale pour le discours public ou soulèvent des questions importantes sur les politiques de Facebook », a déclaré le conseil d’administration. Le conseil de surveillance de Facebook est chargé de prendre les décisions finales sur les appels concernant ce qui est supprimé ou autorisé à rester sur le plus grand réseau social du monde. Il examine des cas de propagande nazie, de discours haineux, de nudité, de désinformation pandémique et d’individus ou d’organisations dangereux.

Mais aucune des décisions n’a la même gravité que la décision de cette semaine sur Trump. Le conseil devait annoncer sa décision le mois dernier, mais cela a été retardé, a-t-il déclaré, car il devait traiter plus de 9 000 commentaires publics.

Les 20 membres du conseil, qui atteindront finalement 40, comprennent un ancien Premier ministre du Danemark, l’ancien rédacteur en chef du journal The Guardian, ainsi que des juristes, des experts des droits de l’homme et des journalistes.

Les quatre premiers membres du conseil ont été directement choisis par Facebook. Ces quatre personnes ont ensuite travaillé avec Facebook pour sélectionner des membres supplémentaires. Facebook verse à chaque membre du conseil un salaire.

L’indépendance du conseil a été remise en question par des critiques qui affirment qu’il s’agit d’une campagne de relations publiques sur Facebook destinée à détourner l’attention des problèmes plus profonds de haine et de désinformation qui fleurissent encore sur ses plateformes.

«Le Conseil de surveillance est conçu pour détourner l’attention des journalistes et des décideurs des torts massifs causés chaque jour par Facebook», a déclaré Roger McNamee, l’un des premiers investisseurs de Facebook. «Pour considérer le conseil comme légitime, il faut accepter qu’un groupe structuré pour examiner une poignée de cas par an suffit à superviser une plateforme qui mine la démocratie dans le monde, amplifie le déni dans une pandémie, se livrerait prétendument à la fixation des prix dans le numérique la publicité, amplifie le discours de haine et partage des dizaines de millions de messages nuisibles chaque jour. »

Facebook supprime régulièrement des milliers de publications et de comptes, et environ 150000 de ces cas ont fait appel au conseil de surveillance depuis son lancement en octobre 2020. Le conseil a déclaré qu’il accordait la priorité à l’examen des cas susceptibles d’affecter les utilisateurs du monde entier. .

Le lancement du panel a eu lieu à la fin de l’année dernière au milieu des préoccupations croissantes concernant la désinformation et la manipulation autour de l’élection présidentielle américaine. Le conseil a été créé à la demande du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, avec le pouvoir de le renverser ainsi que d’autres hauts dirigeants. Facebook a accepté d’être lié par les décisions sur les appels, mais les décisions ne s’appliqueront qu’aux affaires en cause et ne créeront pas de précédent. Les décisions peuvent cependant s’accompagner de recommandations sur la modification des politiques Facebook.

