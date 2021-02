Le Conseil de sécurité de l’ONU «  profondément préoccupé  » par le coup d’État militaire au Myanmar, appelle à la libération du chef Aung Sang Suu Kyi

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé sa «profonde préoccupation» face au coup d’État militaire au Myanmar et a appelé à la libération de tous les détenus, y compris le conseiller d’État Aung Sang Suu Kyi, qui a été arrêté lundi.

« Les membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de continuer à soutenir la transition démocratique au Myanmar », a déclaré le conseil de 15 membres dans une déclaration commune.

« Ils ont souligné la nécessité de respecter pleinement les institutions et processus démocratiques, de s’abstenir de toute violence et de respecter pleinement les droits de l’homme, les libertés fondamentales et l’état de droit ».

La lauréate du prix Nobel de la paix, Suu Kyi, est assignée à résidence à son domicile de la capitale du Myanmar, Naypyidaw, où, selon la police, elle sera détenue jusqu’au 15 février.

Le dirigeant civil élu de la nation d’Asie du Sud-Est encourt deux ans de prison s’il est reconnu coupable d’accusations qui incluent la possession d’appareils de communication illégaux.

La police qui a fait une descente au domicile de Suu Kyi a affirmé avoir trouvé quatre talkies-walkies qui étaient utilisés par ses gardes du corps sans l’autorisation requise.

Le Conseil de sécurité a également appelé l’armée à libérer le président du Myanmar, Win Myint, arrêté en vertu de la loi sur la gestion des catastrophes du pays.

Le président aurait violé les restrictions du Covid-19 du pays après que lui et sa famille se soient adressés à des partisans dirigés par un responsable local à Naypyidaw en septembre, alors qu’ils faisaient campagne avant les élections de novembre.

L’armée a pris le contrôle du Myanmar lundi après avoir allégué une fraude lors des élections qui ont vu le parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Suu Kyi remporter une victoire écrasante.

Des groupes d’activistes ont déclaré que plus de 140 personnes avaient été arrêtées depuis le coup d’État.Les chefs militaires, dirigés par le chef des forces armées Min Aung Hlaing, ont annoncé jeudi avoir interdit Facebook au Myanmar afin de maintenir « stabilité. »

Des utilisateurs de Facebook à travers le pays auraient tenté d’organiser l’opposition au coup d’État via la plateforme, et des manifestations sporadiques ont eu lieu dans les plus grandes villes de Mandalay et Yangon.

