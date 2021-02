Le Conseil de sécurité de l’ONU débattra cette semaine des effets du réchauffement climatique sur la paix mondiale

22 févr.2021 11:33:25 IST

Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra mardi un sommet des dirigeants mondiaux pour débattre des implications du changement climatique pour la paix mondiale, une question sur laquelle ses 15 membres ont des opinions divergentes. La session, convoquée par le Premier ministre britannique Boris Johnson et menée par vidéoconférence, intervient quelques jours à peine après que les États-Unis sous le président Joe Biden ont officiellement rejoint l’accord de Paris sur le changement climatique. Johnson, dont le pays assume désormais la présidence tournante du Conseil de sécurité, s’adressera au forum, tout comme le tsar du climat américain John Kerry, le président français Emmanuel Macron, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et les premiers ministres d’Irlande, du Vietnam, de Norvège et d’autres pays, des diplomates. dire.

La réunion servira de test pour les relations américano-chinoises, a déclaré un ambassadeur de l’ONU sous couvert d’anonymat, faisant allusion à l’une des rares questions sur lesquelles les deux grandes puissances pourraient s’entendre. Mais ce n’est pas acquis.

« Nous devrions regarder comment les Chinois se positionnent par rapport aux Américains », a déclaré cet ambassadeur.

Traditionnellement, a déclaré l’ambassadeur, « vous savez que les Russes et les Chinois diront immédiatement (le changement climatique n’a) » rien à voir « avec les problèmes du Conseil ».

Aujourd’hui, cependant, « les Chinois sont plus susceptibles d’être légèrement ouverts à cette discussion », qui « laisse les Russes à peu près seuls ».

La Russie ne considère pas le changement climatique comme une question générale à traiter par le Conseil de sécurité. Moscou préfère traiter les questions climatiques au cas par cas, ont déclaré des diplomates AFP.

La réunion de mardi « sera axée sur les aspects sécuritaires du changement climatique », a déclaré un deuxième ambassadeur, également sous couvert d’anonymat.

Certains membres non permanents du conseil, dont le Kenya et le Niger, ont clairement exprimé leurs préoccupations concernant l’impact du changement climatique sur la sécurité nationale.

D’autres ne veulent pas « transformer le Conseil de sécurité en un autre organe qui se penche uniquement sur les questions de financement, d’adaptation, d’atténuation et de négociation », a déclaré le deuxième ambassadeur.

Implications du conflit

« La Chine et la Russie, mais pas seulement elles, sont réticentes à ce que le Conseil de sécurité discute du changement climatique et de ses implications », a déclaré un troisième ambassadeur, qui a exclu la possibilité que le Conseil adopte une déclaration commune à ce stade.

« La Chine et la Russie pensent que cela peut devenir intrusif, qu’il ne s’agit pas de paix et de sécurité », a déclaré cet ambassadeur.

« Ils ne veulent pas que le Conseil de sécurité prenne des décisions sur les choix économiques. Même ils comprennent que le changement climatique a des implications pour les moteurs de conflit. »

« La désertification, les mouvements de population et la concurrence pour l’accès aux ressources » sont liés au réchauffement climatique, a déclaré un autre diplomate.

C’est important pour la Tunisie, la Norvège et l’Irlande. Ces deux derniers siègent au conseil depuis janvier.

Dans la région du lac Tchad en Afrique centrale, le problème n’est pas quelque chose à laisser « pour demain. Il existait déjà hier », a déclaré un ambassadeur d’Afrique.

Il a déclaré que les problèmes d’accès à l’eau et à la production d’aliments pour animaux peuvent déclencher des violences entre différentes communautés et conduire au recrutement de jeunes désœuvrés et désaffectés par des groupes djihadistes.

L’arrivée de l’administration Biden avec sa promesse de faire du réchauffement climatique une priorité absolue – contrairement à Donald Trump, qui remettait régulièrement en question la science derrière le changement climatique – devrait changer la dynamique du Conseil de sécurité sur cette question, ont déclaré des diplomates.

L’année dernière, l’Allemagne, qui siégeait alors au conseil, a rédigé une résolution appelant à la création d’un poste d’envoyé spécial de l’ONU sur les risques de sécurité liés au climat.

L’un des objectifs de ce travail serait d’améliorer les efforts des Nations Unies en matière d’évaluation et de prévention des risques.

Mais l’Allemagne n’a jamais mis le texte aux voix en raison des menaces de veto des États-Unis, de la Russie et de la Chine.

Aujourd’hui, avec la nouvelle approche américaine, ce projet de résolution a une chance d’être approuvé, a déclaré un ambassadeur siégeant au conseil.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂