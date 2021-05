Le conseil d’administration de Facebook confirme la suspension du compte de Donald Trump après l’émeute au Capitole, mais qualifie l’interdiction indéfiniment «  arbitraire  »

6 mai 2021 10:06:44 IST

L’ancien président Donald Trump ne reviendra pas sur Facebook – du moins pas encore.

Quatre mois après que Facebook ait suspendu les comptes de Trump, ayant conclu qu’il incitait à la violence menant à l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole, le conseil de surveillance quasi indépendant de la société a confirmé les interdictions. Mais il a dit à Facebook de préciser combien de temps ils dureraient, affirmant que son interdiction «indéfinie» de l’ancien président était déraisonnable. La décision, qui donne à Facebook six mois pour se conformer, reporte effectivement toute éventuelle réintégration de Trump et remet carrément la responsabilité de cette décision à l’entreprise.

Cela pourrait laisser Facebook dans le pire de tous les mondes possibles – un monde dans lequel les partisans de Trump restent furieux face aux interdictions, ses détracteurs faisant pression pour une réglementation plus large des médias sociaux et la société coincée avec un problème capital qu’elle espérait clairement que le conseil de surveillance résoudrait.

La décision «ne fait que lancer la canette sur la route», a déclaré Jonathan Greenblatt, le chef de la Ligue anti-diffamation, qui a déclaré avoir souligné la nécessité d’une plus grande surveillance gouvernementale des plates-formes sociales.

Le conseil d’administration a statué que Facebook avait raison de suspendre le compte de Trump il y a quatre mois. Mais il a déclaré que la société avait commis une erreur en appliquant une pénalité vague, puis en transmettant la question de savoir s’il fallait interdire définitivement Trump au conseil.

« Des sanctions indéfinies de ce type ne passent pas le test international d’odeur », a déclaré le coprésident du conseil de surveillance Michael McConnell lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. «Nous ne sommes pas des flics, régnant sur le royaume des médias sociaux.»

Dans un communiqué, Trump n’a pas abordé la décision directement, mais a déclaré que les actions de Facebook, Twitter et Google sont «une honte totale et une honte pour notre pays». Il a ajouté: « Ces sociétés de médias sociaux corrompues doivent payer un prix politique. »

Le conseil d’administration a convenu avec Facebook que deux des publications de Trump du 6 janvier «violaient gravement» les normes de contenu de Facebook et d’Instagram.

« Nous t’aimons. Vous êtes très spécial », Trump dit aux émeutiers dans le premier post. Dans la seconde, il les a appelés «grands patriotes» et leur a dit de «se souvenir de ce jour pour toujours».

Ceux-ci ont violé les règles de Facebook interdisant de féliciter ou de soutenir les personnes impliquées dans la violence, a déclaré le conseil d’administration, justifiant la suspension. Plus précisément, le conseil a cité les règles de Facebook contre les «individus et organisations dangereux», qui interdisent à quiconque proclame une mission violente et interdit les publications exprimant le soutien ou l’éloge de ces personnes ou groupes.

Mais il a insisté sur le fait que l’entreprise devait assumer la responsabilité de sa décision.

« Facebook devrait soit désactiver définitivement le compte de Trump, soit imposer une suspension pour une période de temps spécifique », a déclaré la coprésidente du conseil d’administration, Helle Thorning-Schmidt, une ancienne première ministre danoise.

Le conseil d’administration a déclaré que si Facebook décide de restaurer les comptes de Trump, il doit être en mesure de remédier rapidement à d’autres violations. Entre autres recommandations, il déconseille d’établir une distinction ferme entre les dirigeants politiques et les autres utilisateurs influents, car toute personne ayant un large public peut potentiellement causer de graves risques de préjudice.

Il y avait une certaine dissidence au sein du conseil, selon son rapport sur la décision. Une minorité de membres du conseil d’administration a cherché à caractériser les déclarations de Trump sur le vol des élections, associées à des éloges pour les émeutiers, comme une violation des règles de Facebook contre l’incitation à la violence par le biais d’appels à l’action ou en répandant de la désinformation et des rumeurs invérifiables. Mais le conseil a déclaré que l’ajout de cela en tant que violation n’aurait pas affecté sa décision finale.

Facebook a longtemps chevauché cette question, accordant aux personnalités politiques une plus grande marge de manœuvre qu’elle ne le permet aux utilisateurs ordinaires, car, a-t-il soutenu, même leurs déclarations enfreignant les règles étaient importantes pour les citoyens.

«Les mêmes règles devraient s’appliquer à tous les utilisateurs de Facebook, quelle que soit leur influence», a déclaré le porte-parole du conseil d’administration Dex Hunter-Torricke, ancien rédacteur de discours du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

Si quoi que ce soit, a-t-il déclaré, Facebook devrait examiner plus attentivement le contexte des publications.

«Un leader mondial ou une personnalité publique très influente a une voix et une portée énormes, ils sont incroyablement influents et cela signifie que leur discours a le pouvoir de créer toutes sortes de risques supplémentaires pour les gens», a déclaré Hunter-Torricke. «Et Facebook doit en tenir compte lorsqu’il agit sur des choses qui peuvent potentiellement causer du tort.»

Facebook a créé le panneau de surveillance de se prononcer sur des problèmes de contenu épineux à la suite de critiques généralisées sur ses problèmes de réponse rapide et efficace à la désinformation, aux discours de haine et aux campagnes d’influence néfastes. Les décisions antérieures du conseil d’administration – neuf d’entre elles avant mercredi – ont eu tendance à favoriser la liberté d’expression plutôt que la restriction du contenu.

Le conseil, qui a 20 membres et atteindra éventuellement 40, n’a pas révélé comment il avait voté sur la suspension de Trump. Il a déclaré qu’une minorité de membres a souligné que Facebook devrait exiger des utilisateurs qui demandent à être réintégrés après avoir été suspendus de «reconnaître leur faute et de s’engager à respecter les règles à l’avenir».

La décision a des implications non seulement pour Trump, mais aussi pour les entreprises de technologie, les dirigeants mondiaux et les personnes de tout le spectre politique – dont beaucoup ont des vues extrêmement contradictoires sur le rôle approprié des entreprises de technologie lorsqu’il s’agit de réglementer le discours en ligne et de protéger les gens contre les abus et la désinformation. .

Malgré la censure de Facebook par le conseil, certains ont renouvelé l’argument selon lequel le panel de surveillance n’est rien d’autre qu’une distraction.

« Soyons clairs: ce qui aurait dû être une action rapide et décisive de Facebook pour retirer Trump de sa plate-forme il y a des années était plutôt un processus bureaucratique de plusieurs mois parce que les dirigeants de Facebook refusent d’assumer la responsabilité de leurs méfaits contre notre démocratie », a déclaré Colour Of Change Le président Rashad Robinson, un critique de longue date de Facebook. Le conseil «est une ruse pour éviter une action réglementaire», a-t-il déclaré. On ne peut pas faire confiance à Facebook pour se réguler et le Congrès et la Maison Blanche devraient intervenir.

Un jour avant la décision, Trump a dévoilé un nouveau blog sur son site personnel, «Du bureau de Donald J. Trump.» Alors que la page comprend une vidéo dramatique affirmant, « UN BEACON OF LIBERTÉ SE Lève » et saluant « UN ENDROIT POUR PARLER LIBREMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ », la page n’est guère plus qu’un affichage des récentes déclarations de Trump – disponibles ailleurs sur le site Web – qui peuvent être facilement partagé sur Facebook et Twitter, les plateformes qui l’ont banni après l’émeute.

Exclus des médias sociaux, Trump a adopté d’autres plates-formes pour faire passer son message à ses propres conditions. Il mène fréquemment des entretiens avec des organes d’information sympathiques et a envoyé par courrier électronique une multitude de déclarations aux journalistes par l’intermédiaire de son bureau officiel et de son groupe politique.

