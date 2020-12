Le Congrès présente une résolution au 13e amendement pour mettre fin à l’esclavage

Le Congrès a proposé de présenter une résolution au 13e amendement mettant fin à la servitude involontaire.

Les législateurs américains ont introduit une résolution visant à supprimer le libellé de la constitution concernant le 13e amendement qui autorise la servitude involontaire. Caroline Brehman / « [The 13th Amendment] a continué le processus d’une classe de pouvoir blanche maltraitant gravement les Noirs américains, créant des générations de pauvreté, l’éclatement des familles et cette vague d’incarcération de masse avec laquelle nous luttons encore aujourd’hui », a déclaré le sénateur de l’Oregon Jeff Merkley à l’AP, plus tôt cette semaine. L’amendement original a permis la servitude involontaire pour les criminels condamnés. « [The resolution would] éliminer le travail forcé déshumanisant et discriminatoire des prisonniers à but lucratif qui a été utilisé pour conduire la sur-incarcération des Afro-Américains depuis la fin de la guerre civile », a expliqué le représentant William Lacy Clay, de Saint-Louis. « Ces personnes sont devenues des criminels et il est devenu très difficile pour de nombreux abolitionnistes d’utiliser les mêmes types de messages émotionnels sur l’humanité de ces individus », a expliqué Michele Goodwin, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Californie à Irvine, à propos de la difficulté gagner du soutien pour la résolution. Le 13e amendement est un sujet controversé en politique depuis un certain temps. Le rappeur et ancien candidat à la présidentielle Kanye West a discuté de l’amendement sur Twitter en 2018 en disant: « Le 13e amendement est l’esclavage déguisé, ce qui signifie qu’il n’a jamais pris fin. Nous sommes la solution qui guérit. » Il a ajouté: « Pas d’abolir mais. Modifions le 13e amendement. Nous appliquons les opinions de chacun à notre plateforme. » [Via]