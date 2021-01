Le Congrès demande un rapport sur l’effondrement du radiotélescope Arecibo

Le Congrès veut un rapport d’enquête sur l’effondrement en décembre du radiotélescope emblématique de l’observatoire d’Arecibo d’ici la fin du mois de février alors que le gouvernement évalue ce qui va suivre pour l’installation, située dans les montagnes de Porto Rico.

La demande intervient alors que les partisans de l’observatoire continuent de se rassembler au nom de l’installation, y compris une pétition publique réussie appelant au soutien de la Maison Blanche à la reconstruction du site et une décision du gouverneur de l’île d’allouer 8 millions de dollars à l’effort.

Le radiotélescope de 305 mètres de diamètre de l’observatoire Arecibo a subi ses plus récents dommages structurels le matin du 1er décembre, lorsque sa plate-forme d’instrument suspendue de 900 tonnes est tombée sur l’antenne elle-même.

L’établissement a laissé un héritage de 57 ans de découvertes scientifiques, en plus d’être un pilier du tourisme et de l’éducation pour les Portoricains. Mais l’antenne radio est vulnérable depuis des années. En 2017, la National Science Foundation (NSF), propriétaire d’Arecibo, a évalué l’arrêt du radiotélescope, puis a développé des partenariats pour couvrir les coûts d’exploitation d’Arecibo.

Mais l’année dernière était implacable pour l’observatoire. En août, un câble qui supportait la plate-forme est sorti de sa prise. Et le 6 novembre, alors que les ingénieurs se préparaient à commencer les travaux de réparation, un deuxième câble de support s’est cassé. Environ deux semaines plus tard, le 19 novembre, NSF a annoncé sa décision de mettre hors service l’antenne radio, jugeant la plate-forme trop dangereuse à réparer.

À peine 12 jours plus tard, la plate-forme s’est effondrée.

Déterminer l’avenir du radiotélescope

Au lendemain de l’effondrement, les gens veulent savoir précisément ce qui est arrivé au radiotélescope – et comment le gouvernement fédéral entend faire avancer la science à Arecibo.

Les étudiants portoricains et d’autres militants se sont concentrés sur des pétitions officielles adressées à la Maison Blanche. La Maison Blanche promet de répondre dans les 60 jours aux pétitions qui recueillent 100 000 signatures dans les 30 jours, un seuil que « Reconstruire l’Observatoire d’Arecibo » a franchi. (Une ancienne campagne intitulée « Sauvez l’Observatoire d’Arecibo », relancée après la catastrophe du 1er décembre).

La pétition demande au Congrès « d’allouer des fonds pour construire un nouveau radiotélescope Arecibo avec de plus grandes capacités que le télescope précédent ».

Une vue par drone de l’endommagement d’un câble du radiotélescope de l’observatoire Arecibo à Porto Rico capturée après la défaillance d’un deuxième câble le 6 novembre 2020. (Crédit d’image: UCF / AO)

Reste à voir si le Congrès suivra la suggestion, mais Arecibo est apparu au cours de l’exercice 2021 Consolidated Appropriations Act, publié par le Congrès le 21 décembre, qui comprend le projet de loi de crédits Commerce-Justice-Science (CJS) qui finance la NSF. . La loi charge la NSF de mettre à jour le Congrès sur l’Observatoire d’Arecibo dans les 60 jours.

« NSF est chargé de faire rapport … sur les causes et l’étendue des dommages, le plan pour enlever les débris d’une manière sûre et écologiquement rationnelle, la préservation de l’AO associé [Arecibo Observatory] les installations et les zones environnantes, et le processus pour déterminer s’il faut mettre en place une technologie comparable sur le site, ainsi que toute estimation des coûts associés », indique la loi.

Un porte-parole de la NSF a déclaré à 45secondes.fr que l’agence avait dépensé environ 5 millions de dollars pour l’évaluation technique d’Arecibo et les efforts de stabilisation entre la défaillance du câble en août et peu de temps après l’effondrement. Cependant, « les ingénieurs et les experts environnementaux effectuent toujours des évaluations du site » et la fondation n’a pas encore déterminé d’estimation des coûts ni de calendrier pour remédier aux dommages et éliminer les débris, a déclaré le représentant de la NSF, Robert Margetta, à 45secondes.fr dans un e-mail.

Ce qui vient ensuite pour le site prendra encore plus de temps à déterminer. Sans rapport avec la NSF, le 28 décembre, la gouverneure de Porto Rico, Wanda Vázquez, a ordonné que 8 millions de dollars soient consacrés à la reconstruction d’Arecibo. Mais une si petite somme ne pouvait pas construire à elle seule un nouveau radiotélescope.

La décision budgétaire du territoire devrait probablement être complétée par un financement fédéral, qui serait vraisemblablement lié à la surveillance par la NSF des observatoires au sol. NSF a besoin de plus de temps pour décider quoi faire du site, a souligné l’agence.

La plate-forme alors qu’elle était encore suspendue au-dessus de l’antenne radio d’Arecibo. (Crédit d’image: Université de Floride centrale)

«Le processus de la NSF pour le financement et la construction d’infrastructures à grande échelle, y compris des télescopes, est une procédure pluriannuelle bien établie qui consiste à évaluer les besoins de la communauté scientifique, à recevoir les contributions des chercheurs et d’autres parties prenantes, en tenant compte des impacts environnementaux et culturels, et travaillant avec le Congrès », ont déclaré des représentants de l’agence à 45secondes.fr dans un e-mail à propos de cet acte.

« Le télescope de 305 mètres de l’Observatoire d’Arecibo ne s’est effondré que récemment, NSF ne peut pas commenter d’éventuels projets futurs pour le moment », poursuit le communiqué. « Cependant, nous continuerons à travailler avec le Congrès sur la question, notamment en nous conformant au libellé accompagnant le nouveau paquet de dépenses omnibus. »

L’observatoire ne ferme pas, a souligné la NSF. La recherche utilisant les données archivées du télescope radio massif, par exemple, se poursuivra. NSF a déclaré qu’elle cherchait également des moyens de rétablir les opérations avec les autres instruments de l’observatoire dès que possible, y compris le télescope de 12 mètres et les installations de détection atmosphérique LIDAR.

« NSF poursuivra le travail de déblaiement et de sécurisation du site du télescope de 305 mètres et se réjouit de travailler avec Porto Rico pour trouver de nouvelles façons de soutenir la communauté scientifique et la communauté locale », a ajouté l’agence.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.