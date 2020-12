Le Congrès conclut officiellement un accord sur un programme de stimulation de 900 milliards de dollars

Le Congrès avait finalement convenu d’un plan de secours pour les coronavirus de 900 milliards de dollars.

Le Congrès a officiellement approuvé l’accord de secours de 900 milliards de dollars pour le COVID-19 qui est en préparation ces dernières semaines. Le projet de loi comprend des chèques de relance, une augmentation des prestations de chômage, et plus encore. Piscine / « Nous pouvons enfin rapporter ce que notre nation a besoin d’entendre depuis très longtemps: une aide supplémentaire est en route », a déclaré dimanche le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, confirmant l’accord. Bien que les paiements directs indispensables et durement disputés soient inclus dans la facture, beaucoup disent qu’un paiement unique de 600 € est encore beaucoup trop peu pour compenser des mois de loyer impayé, d’autant plus que les États-Unis sont parmi les nations les plus riches du monde. Le représentant de la Chambre, Ilhan Omar, a célébré l’annonce sur Twitter, dimanche soir: « Il y a deux semaines, les paiements directs n’étaient même pas sur la table. Nous avons organisé près de 60 membres de la Chambre pour les demander et @BernieSanders a fait de même au Sénat. Mitch, nous pouvons nous organiser et répondre aux demandes des gens. « Plus tôt cette semaine, le sénateur Bernie Sanders a réaffirmé que l’adoption du projet de loi était essentielle, mais les Américains méritent plus de 600 dollars: C’est une bonne nouvelle que la dernière proposition de secours COVID inclut désormais un paiement direct à chaque adulte de la classe ouvrière et à chacun de leurs enfants. Mais à un moment où nous sommes confrontés à la pire crise économique depuis la Grande Dépression, le Congrès doit faire plus. [Via]