Chaque année, la bibliothèque du Congrès des États-Unis fait une annonce dans laquelle ils sélectionnent des éléments importants de la musique ou de la culture audiovisuelle du pays à ajouter à leur sélection de préservation d’enregistrements importants.

Cette année, 25 nouveautés feront partie de son catalogue. Compris entre Janet Jackson et son « Rythm Nation 1914 », l’album de 1994 « Illmatic » de Nas, «Celebration» de Kool & The Gang, Labelle et son « Lady Marmelade o Jackson Browne et son album « Late For The Sky », met en évidence la présence d’un artiste très particulier de la télévision américaine.

Le National Recording Registry a décidé d’ajouter cette année à son important catalogue culturel nul autre que Kermit the Frog (connu dans les pays d’Amérique latine sous le nom de Rana René), ceci grâce à l’interprétation faite en 1979 de «The Rainbow Connection».

La chanson fait partie de la cassette de la même année « The Muppet Movie », la première incursion de ces personnages sur grand écran. Le film réalisé par James Frawley recevra deux nominations aux Oscars: Meilleure bande originale et « Meilleure chanson originale ». Jim Henson serait le responsable de la voix de Kermit dans les images.

Sur la décision d’ajouter «The Rainbow Connection» à la sélection. Les membres de la Bibliothèque du Congrès ont noté que la chanson est « un message pitoyable sur les rêves et leurs réalisations restent durables », auquel Kermit répondrait dans un communiqué se sentant honoré de faire partie de l’histoire de la nation.

Les 25 enregistrements ont été sélectionnés parmi un total de 900 candidats. Le National Recording Registry note que les personnes sélectionnées ont été incluses en raison de leur «importance culturelle, historique et esthétique dans le patrimoine sonore enregistré de la nation». Les candidats viennent de 1878 à 2008.

Cette année a également inclus un enregistrement de la voix de Thomas Edison, ainsi que l’un des enregistrements les plus récents du podcast «This American Life», pour un total de 575 articles qui font désormais partie de cette importante bibliothèque historique.