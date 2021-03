Le conflit entre Johnny Depp et Amber Heard aura un nouveau chapitre ce jeudi

Johnny Depp et Amber Heard continuent de faire la une des journaux, mais pas précisément à cause de son talent artistique remarquable. Les acteurs sont dans une dispute féroce depuis 2016 lorsqu’ils ont divorcé en mauvais termes. Le différend est loin d’être terminé et ce jeudi aura un nouveau chapitre dans un tribunal de Londres. Que se passera-t-il?

Comme signalé ., l’acteur fera appel de la décision de novembre 2020 qui a donné la raison au journal The Sun de l’appeler « abuseur de femme ». A cette occasion, le juge de la Cour suprême Andrew Nicol a jugé que l’artiste avait agressé violemment contre son ex-femme à au moins 12 reprises.

Cette phrase a eu un impact direct sur la carrière des anciens Pirates des Caraïbes car en décembre, il a été licencié de son rôle dans Fantastic Animals 3. La décision a déclenché une véritable guerre médiatique entre l’ancien couple avec des accusations croisées incluses. Même les fans de Depp sont intervenus et ont créé une pétition pour que l’actrice soit également choisie par Warner d’Aquaman 2.







Johnny Depp: l’acteur fera appel de la sentence du procès contre le Soleil

C’est pourquoi l’équipe juridique de l’acteur de 57 ans a préparé l’appel du procès avec The Sun et Ce jeudi, il présentera les preuves dans une adducence qui sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Cour d’appel. La star hollywoodienne n’a pas encore confirmé s’il assistera ou fera la présentation par l’intermédiaire de ses avocats.

D’autre part, il y a le litige que Depp a commencé en considérant que Heard l’a diffamé dans une colonne du Washington Post. Après plusieurs retards dus à des fermetures dues à la pandémie de coronavirus, l’essai devait commencer le 17 mai dans le comté de Fairfax en Virginie. Cependant, en février 2021, il a été de nouveau reporté au 11 avril 2022.