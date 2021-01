Le confinement provoque une réaction aux Pays-Bas

Pour la deuxième nuit consécutive, dans les villes d’Amsterdam et d’Eindhoven, plusieurs personnes ont protesté contre les nouvelles mesures de confinement pour tenter d’endiguer la progression du nouveau coronavirus aux Pays-Bas. Les manifestants ont saccagé des magasins, déclenché plusieurs incendies. La police, qui a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestations, a arrêté 240 personnes.

Les manifestations ont commencé après que le gouvernement néerlandais a annoncé de nouvelles mesures d’endiguement, y compris un retrait obligatoire du lendemain jusqu’au 9 février au moins. Cette mesure est la première du pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le gouvernement démissionnaire de Mark Rutte a proposé un couvre-feu entre 20h30 et 4h30 locales, mais la proposition approuvée est un couvre-feu nocturne entre 21h00 et 4h30. Les contrevenants doivent payer une amende de 95 €.

Dans la capitale, Amsterdam, la police a utilisé des canons à eau sur l’une des principales places de la ville pour disperser les manifestants qui ont participé à la manifestation sans l’autorisation des autorités. Près de 200 personnes ont été arrêtées. Toujours dans la ville d’Eindhoven, les forces de l’ordre ont utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les centaines de manifestants, parmi lesquels des partisans du groupe d’extrême droite et anti-immigration Pegida. Au moins 55 personnes ont été arrêtées dans la ville, dans le sud du pays.

Ce matin, les dégâts causés par les perturbations sont toujours visibles. Le maire d’Eindhoven déclare que « les dégâts sont énormes et sans précédent ». «Ces gens sont complètement bouleversés. C’était une violence excessive », a déclaré John Jorritsma, ajoutant qu’il était convaincu que les manifestants ne venaient pas seulement d’Eindhoven.

Centre de dépistage

Dans le village d’Urk, à 80 kilomètres de la capitale, un centre de test de covid-19 a été incendié samedi soir. « L’incendie dans le centre d’Urk dépasse toutes les limites », a déclaré le ministre de la Santé. Samedi, les autorités avaient déjà arrêté 25 personnes à travers le pays et condamné à 3 600 une amende pour avoir enfreint le couvre-feu.

Le président du Conseil national de sécurité, Hubert Bruls, a déclaré comprendre la frustration des manifestants, mais souligne que si la mesure est appliquée maintenant, la liberté viendra plus tôt.

premier ministre

Le Premier ministre néerlandais a condamné les manifestations des dernières nuits dans le pays et a défendu les actions des autorités policières. « C’est inadmissible. Qu’est-ce qui a traversé l’esprit de ces gens? », A déclaré Mark Rutte.

Le chef du gouvernement, démissionnaire, considère les manifestations comme un « acte de violence criminelle » qui « n’a rien à voir avec la lutte pour la liberté ». Rutte rappelle que 99% de la population se conforme aux mesures de confinement imposées.

« La police a agi de manière appropriée », a-t-il ajouté.

Les bars et restaurants à travers le pays sont fermés depuis octobre. Les écoles et le commerce non essentiel n’ont pas ouvert leurs portes depuis décembre.

Les vols en provenance du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et d’Amérique du Sud sont interdits, afin de contenir l’entrée de nouvelles variantes dans le pays.

Depuis le début de la pandémie, les Pays-Bas ont enregistré 944 mille cas d’infection par le nouveau coronavirus et 13 464 décès.

Danemark

Une manifestation contre les restrictions imposées pour contenir la pandémie, organisée par un groupe radical, à Copenhague, a conduit à de nouveaux incidents samedi soir et a abouti à cinq arrestations, ont rapporté la police et les médias locaux.

Lors de la manifestation, un mannequin à l’effigie du Premier ministre, Mette Frederiksen, a été brûlé.

Des centaines de personnes se sont rassemblées en début de soirée, avant de défiler avec des torches à travers la capitale danoise, criant «liberté pour le Danemark, assez» contre les mesures prises pour empêcher la propagation du covid-19.

Le groupe sur Facebook, appelé «Men in Negro Denmark», organise depuis plus d’un mois des manifestations contre la «coercition» et la «dictature» de la semi-définition dans le pays.

Malgré le ton radical des manifestants, la majeure partie de la marche s’est déroulée dans le calme, avec un puissant dispositif policier. Des tensions ont éclaté lorsque les manifestants ont commencé à se disperser, lorsque des bouteilles ont été lancées sur les forces de sécurité.