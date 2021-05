Le conducteur survit miraculeusement à un accident bizarre alors que la bûche perce le pare-brise

50factory Garde boue avant Rieju SMX, MRX, RRX 2005-2008 orange

Pare-boue avant d'origine pour Rieju 50 Comprend 1 x garde-boue Caractéristiques techniques Couleur: orange Pièce d'origine Marque: Rieju Produit non percé pour un ajustement parfait sur votre deux-roues Nous tenons à vous préciser que ce carénage d'origine constructeur est livré avec des micro rayures de la part du fabricant, veuillez en tenir compte. Dimensions Longueur totale: 610mm Garde-boue plastique neuf d'origine pour SMX, MRX et RRX Cet article provient du constructeur fournissant les pièces originales pour Rieju, nous vous le proposons au meilleur prix. Carénage avant pour moto 50 à boîte Compatible Rieju 50 SMX, MRX et RRX, années 2005, 2006, 2007 et 2008 Retrouvez sur notre site!