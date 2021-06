Le conducteur d’Uber à Houston, Leonel Medina, recherché après qu’une fille de 15 ans l’ait accusé de viol

La police de Houston recherche un chauffeur Uber accusé d’avoir agressé sexuellement un passager de 15 ans.

Leonel Medina, un conducteur de 49 ans, est recherché pour deux chefs d’agression sexuelle sur un enfant de moins de 17 ans, mais est en fuite depuis qu’un mandat d’arrêt a été émis à son encontre.

L’agression présumée a eu lieu le 12 mai après que l’adolescente a ordonné à un Uber de l’emmener dans un magasin Family Dollar près de chez elle. La police a déclaré que Medina avait conduit l’adolescent à l’arrière d’un quartier avant de s’arrêter dans une impasse.

Il aurait ordonné à la jeune fille d’annuler le voyage avant de l’enfermer dans son véhicule et de l’agresser sexuellement. Il l’a ensuite reconduite chez elle.

Dans une interview avec la police, Medina aurait admis l’agression avant de s’enfuir après qu’un mandat d’arrêt ait été émis.

Que fait Uber pour protéger les adolescents mineurs ?

Dans un communiqué, Uber a déclaré avoir annulé le compte de Medina et être prêt à travailler avec la police sur leur enquête. Uber a déclaré qu’ils effectuaient des vérifications des antécédents de tous les conducteurs potentiels qui vérifiaient les dossiers des véhicules à moteur (MVR) et les infractions pénales aux niveaux local, étatique et fédéral.

La société a également souligné sa politique relative aux mineurs qui s’efforce de protéger les mineurs contre les incidents liés à Uber.

La politique stipule que les passagers et les conducteurs doivent avoir plus de 18 ans pour utiliser l’application. Toute personne de moins de cet âge doit être accompagnée d’un adulte de 18 ans ou plus sur tous les manèges.

Cependant, cela n’empêche pas les adolescents d’affluer vers l’application en utilisant les comptes de leurs parents ou de mentir sur leur âge.

Les données de 2019 de Current, une société de cartes de débit, montrent qu’Uber et Lyft représentent 94% de toutes les transactions de services de taxi pour les clients âgés de 13 à 18 ans.

Uber dépend de ses chauffeurs pour signaler les passagers mineurs et ne demande qu’une preuve d’âge pour réactiver un compte signalé. Mais, sans aucune incitation à signaler les passagers, les conducteurs risquent de perdre des revenus s’ils refusent de prendre en charge les passagers mineurs.

Les applications de covoiturage sont dangereuses pour les mineurs.

Des applications comme Uber sont un moyen de transport attrayant pour les adolescents qui ne veulent pas dépendre de leurs parents pour se déplacer et pour les parents qui ne veulent pas servir de service de taxi non rémunéré pour leurs adolescents.

Un sondage a révélé qu’un parent sur huit a autorisé son enfant à utiliser une application de covoiturage, mais le nombre d’adolescents qui ont utilisé ces applications à l’insu de leurs parents est probablement plus élevé.

Même Uber est conscient de sa clientèle lucrative de mineurs et a lancé un projet pilote de covoiturage pour adolescents en 2017 avant qu’il ne s’épuise en raison de problèmes de sécurité.

Ces plates-formes peuvent sembler être l’option la plus sûre par rapport aux transports en commun ou à la marche seule. Les détails du conducteur peuvent être envoyés à la famille et aux amis et les emplacements peuvent être suivis tout au long des voyages.

Mais les conducteurs malintentionnés peuvent facilement contourner ces obstacles. En annulant un trajet, les conducteurs désactivent le suivi GPS, par exemple.

Cette tactique, qui aurait été utilisée par Medina, a également été utilisée lors d’une tentative d’enlèvement d’une autre fille de 15 ans par un chauffeur Uber en 2019.

Uber a des antécédents d’agressions sexuelles inquiétants.

En 2019, Uber a publié pour la première fois un rapport sur la sécurité, qui a révélé près de 6 000 signalements d’agressions sexuelles de la part de conducteurs et de passagers entre 2017 et 2018. Les conducteurs représentaient 45% des accusés.

L’entreprise a également été accusée d’avoir tenté de faire taire les victimes en les piégeant dans un arbitrage forcé et de les empêcher d’intenter une action en justice.

Mais même les pires scénarios n’empêcheront probablement pas chaque adolescent ou parent d’utiliser l’application.

Jusqu’à ce que des restrictions plus strictes soient imposées aux conducteurs qui acceptent des conducteurs mineurs ou que des mesures plus préventives soient mises en place pour empêcher les mineurs d’utiliser l’application, les jeunes et leurs parents ne porteront pas une attention particulière aux petits caractères des termes et conditions d’Uber.

Si vous avez été victime d’abus sexuels, d’agressions ou de violences, sachez qu’il y a de l’aide et de l’espoir. La ligne d’assistance et le chat en direct nationaux sur les agressions sexuelles de RAINN sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour une assistance.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.