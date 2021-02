Le concurrent PS Now Google Stadia cesse le développement de jeux internes

Eh bien, ça se passe. Google vient de faire son premier grand pas vers la suppression du service de streaming Stadia du marché en fermant deux studios internes initialement créés pour produire des jeux exclusifs. La nouvelle a éclaté via un rapport Kotaku publié quelques minutes avant la confirmation officielle, qui affirmait que le géant de la technologie fermerait les deux développeurs plus tard dans la journée et ferait pivoter son approche commerciale vers une approche plus adaptée aux éditeurs. Suite à un post de Phil Harrison, c’est bien le cas.

Lors de son lancement à la fin de 2019, Google Stadia a été régulièrement comparé au service d’abonnement PlayStation Now de Sony, où les utilisateurs peuvent diffuser et télécharger une énorme liste de titres. Le géant japonais ajoute des jeux à PS Now sur une base mensuelle, tandis que la gamme Stadia a été beaucoup plus sporadique car les développeurs ne sont pas convaincus par ce qu’il a à offrir. Les nouvelles d’aujourd’hui ne font que renforcer cela – environ 150 employés sont touchés, dont le producteur d’Assassin’s Creed Jade Raymond. La célèbre figure a été amenée à diriger la création de jeux chez Google, mais elle a maintenant complètement quitté l’entreprise.

Phil Harrison, vice-président de Google Stadia: a déclaré: « Compte tenu de notre volonté de s’appuyer sur la technologie éprouvée de Stadia et d’approfondir nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne pas investir davantage pour apporter du contenu exclusif issu de notre développement interne. l’équipe SG&E, au-delà de tout match prévu à court terme. «

La marque Google Stadia a eu un certain impact sur les joueurs PlayStation au cours des deux dernières années, car les accords commerciaux ont vu les jeux prévus pour PlayStation 4 retarder délibérément leurs lancements à une date ultérieure pour instaurer un état d’exclusivité chronométrée. Quelque chose dans lequel Sony s’engage également activement, bien sûr. L’ancien patron de Sony Santa Monica, Shannon Studstill, a également quitté le créateur de God of War pour diriger l’un des deux studios fermés aujourd’hui. Les jeux tiers continueront de sortir sur Google Stadia, mais en ce qui concerne les titres originaux de la société, vous ne le verrez plus après 2021.