Le concours de Miss Corée est tombé sous le feu pour avoir organisé un spectacle « Sexy Hanbok »

Miss Corée 2019 est critiquée pour ses tenues excessivement révélatrices lors du défilé de mode Hanbok qui s’est tenu à la place du défilé de maillots de bain.

Hanbok est la robe traditionnelle coréenne pour les tenues semi-formelles ou formelles portées lors d’occasions traditionnelles, y compris les mariages, les célébrations et les cérémonies.

Les 6 derniers candidats sont apparus sur scène avec des «hanboks», mais les internautes ont affirmé que les tenues ressemblaient davantage à des corsets.

Même les longues robes étaient coupées sur le côté pour révéler les jambes et il était très difficile de dire si la tenue était bien un hanbok.

Et tandis que les tenues ont été décrites comme «l’harmonie entre l’Ouest et l’Est» par l’animateur du concours, les téléspectateurs et les internautes n’étaient pas d’accord. Certains ont déclaré que les robes étaient uniques, mais beaucoup ont souligné qu’elles s’écartaient de l’objectif initial de réduire la fréquence d’exposition de la peau.

De plus, ils ont critiqué le fait que ces tenues endommageaient l’élégance et la beauté du hanbok traditionnel coréen.

À la fin, Kim Se Yeon, qui est étudiante en design graphique à l’ArtCenter College of Design en Californie, est devenue la gagnante de Miss Corée 2019. Il a également été rapporté que Kim Se Yeon est la fille de Kim Chang Hwan, PDG de Divertissement Media Line, qui était impliqué dans le scandale d’assaut de l’East Light.