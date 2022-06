Le concepteur de prothèses de Stranger Things partage les coulisses de Vecna ​​Effects

Stranger Things a donné vie à un nouveau méchant dans sa quatrième saison, et vous pouvez maintenant avoir un bon aperçu du maquillage pratique et des prothèses derrière.

Bien qu’il soit presque acquis de nos jours que la plupart des monstres d’horreur sont créés à l’aide de CGI, de nombreuses grandes productions ont investi davantage dans des effets pratiques et sont revenues aux pratiques qui ont fait des films comme parc jurassique et Extraterrestres films révolutionnaires de leur temps qui tiennent encore aujourd’hui. Bien que CGI puisse avoir des résultats étonnants, comme dans la création de Thanos dans le MCU ou de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, il existe de nombreux autres exemples où cela tombe à plat. Pour cette raison, Choses étranges voulait que leur nouveau méchant Vecna ​​soit aussi réel que possible et cela signifiait la nécessité d’un maquillage lourd.

FILM VIDÉO DU JOUR

Maintenant, le concepteur de maquillage prothétique Barrie Gower de BGFX Ltd a partagé quelques photos des coulisses des tests de maquillage et des conceptions de sculptures originales de Vecna, et ayant déjà travaillé sur des effets pour des goûts de Jeu des trônes et Le sorceleur, ils sont tout aussi incroyables qu’on pourrait s’y attendre. Dans l’un des messages, Gower a déclaré:

« Voici une photo du test de maquillage que nous avons fait de ‘Vecna’ pour Stranger Things 4. Nous avons eu la chance de travailler avec @bowerjamie, un acteur incroyable dont l’humour et l’endurance ont rendu ce maquillage possible. Nous avions une équipe incroyable qui travaillait là-dessus.

Bien sûr, il y a quelques effets supplémentaires ajoutés au personnage de Vecna ​​en post-production, mais l’acteur en costume est ce qui donne vie à la performance, à la fois pour le personnage lui-même et pour ceux qui agissent à ses côtés. Il ne fait aucun doute que le travail qui a été consacré au développement de Vecna ​​a porté ses fruits massivement dans la série, et avec deux épisodes à venir, il y a encore plus à venir de cette chose de cauchemars.





Stranger Things conclut sa quatrième saison le 1er juillet, avec un « coup de poing » émotionnel à venir.

Netflix

Nous avons déjà vu plus de 9 heures de Choses étranges la saison 4 en sept épisodes, et les deux derniers épisodes offrent des durées d’exécution de longs métrages. Bien qu’il y ait beaucoup à résoudre, et encore plus à mettre en place pour la cinquième et dernière saison de la série, le producteur Shawn Levy a déjà averti les fans de se préparer à un coup de poing « en plein cœur ». Il a dit précédemment :

« Je vais juste vous dire que nous travaillons dur sur le volume deux. Il y a tellement de choses qui sont écrites en ce qui concerne les durées de ces épisodes, et la lourde durée de l’épisode neuf, en particulier. Après avoir vu ces deux épisodes finaux, ils sont aussi émotifs que cinématographiques. Putain de merde, ils sont définitivement un régal pour les yeux, mais ils vous frappent en plein cœur. C’est donc ce que je dirai à ce sujet. Mais j’espère que c’est aussi profondément satisfaisant parce que comme nous le savons tous, en tant que fans de nombreuses autres émissions, il y a peu de sentiments aussi minables qu’une fin insatisfaisante – et il n’y a aucune chance que nous donnions à nos fans passionnés et fidèles autre chose qu’une fin profondément satisfaisante dans le dernier chapitre . »

Choses étranges La partie 1 de la saison 4 est maintenant disponible sur Netflix et la partie 2 arrive le 1er juillet.