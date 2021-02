Le concepteur de production de WandaVision a été impressionné par les décors insensés pour The Suicide Squad de James Gunn

Il est généralement entendu que le MCU et le DCEU existent dans un état de rivalité amicale, et parfois pas si amicale, à la fois en termes de box-office et de fandoms. Mais les professionnels de l’industrie qui travaillent sur ces films sont généralement assez cordiaux les uns avec les autres. Exemple concret, Mark Worthington, qui est le concepteur de la production sur WandaVision, a récemment révélé que d’autres émissions MCU étaient tournées à côté, ainsi que le prochain long métrage DCEU de James Gunn La brigade suicide, qui avait une scénographie massive et tentaculaire.

« La brigade suicide a pris comme les trois quarts de Pinewood. C’était insensé. Je veux dire, ce spectacle est encore et encore et encore. C’était très lourd, très gros spectacle avec beaucoup de choses en cours. Mais oui, nous avons jeté un coup d’œil et discuté avec d’autres et ce genre de choses. Bien sûr. Et bien sûr, les émissions MCU se parlaient. Et parfois, nous recevons du personnel qui sort d’une émission, et ils nous prennent des gens au fur et à mesure que les gens finissent, et ce genre de choses se passe. «

Tous ceux qui en ont parlé La brigade suicide jusqu’à présent, a pris soin de souligner son échelle massive. Gunn n’est pas étranger aux aventures épiques, étant surtout connu pour le gardiens de la Galaxie la franchise. Mais malgré la gestion de ces films qui couvraient littéralement des galaxies, Gunn était ferme en déclarant que La brigade suicide est le plus gros projet qu’il ait jamais entrepris lorsqu’il a parlé du film pendant DC FanDome.

« Ce sera différent de n’importe quel film de super-héros jamais réalisé. C’est de loin le plus grand film que j’ai jamais réalisé … Ce fut vraiment le voyage le plus grand et le plus excitant de ma vie en faisant ce film … Je dirai que nous ont à peu près autant d’explosions et de crashs dans ce film que dans n’importe quel autre film. En fait, le gars qui a fait tous nos effets spéciaux sur ce film, Dan Sudick, qui a fait presque tous les films Marvel … dit qu’il y en a plus d’effets dans ce film que tous ces films qu’il a réalisés combinés. «

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga, Pete Davidson, Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Nathan Fillion, Steve Agee, Sean Gunn, Mayling Ng, Flula Borg, Jennifer Holland et Tinashe Kajese, avec Sylvester Stallone et Viola Davis.

Le film raconte l’histoire d’un groupe de mercenaires, méchants et anti-héros, qui sont recrutés par le gouvernement pour s’occuper de missions juridiquement douteuses qui constituent une menace pour le monde. La brigade suicide a lieu après les événements de 2016 Suicide Squad, mais a été présenté comme un redémarrage en douceur de la franchise plutôt que comme une continuation stricte du film précédent. La brigade suicide devrait arriver dans les salles et sur HBO Max le 6 août 2021. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

Sujets: Suicide Squad, Suicide Squad 2, WandaVision