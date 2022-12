Le concepteur de production de mercredi a trouvé un château gothique avec une « ambiance de famille Addams »

Comme l’a déclaré The Hollywood Reporter, ramener la famille Addams à la vie pour de Tim Burton Production Netflix, le designer Mark Scruton a dû sortir des sentiers battus. Scruton a non seulement dû construire le pensionnat de l’émission Nevermore, mais il a également dû créer la ville où Mercredi a eu lieu. Scruton a déclaré: « Nous n’essayions pas de copier quoi que ce soit d’autre – ce n’est pas une suite, ce n’est pas une réinvention, c’est une nouvelle chose. » Pour ce faire, Scruton a dû revenir sur les racines de la famille Addams en consultant le travail du dessinateur Charles Addams, l’homme qui a créé la famille Addams.





À partir de là, Scruton a travaillé avec Burton et un illustrateur pour créer le monde unique de Mercredicommençant par Mercredi et le dortoir d’Enid, qui a finalement donné le ton pour le reste de l’ensemble.

« C’est un micro de tout. La différence entre [boarding school] Jamais plus et [the small town] Jericho est le même qu’entre Enid et Wednesday », a déclaré Scruton. « La fenêtre est née de la volonté de donner un lien graphique fort au fait que les deux étaient complètement opposés. Je voulais une moitié vitrail et une moitié complètement monochrome. Mais nous avons dû revenir en arrière et dire: « Enid a fait tout le coloriage elle-même, donc mercredi peut tout gratter et cela crée encore plus de tension entre eux. » Vous obtenez cette fantastique séparation littérale au milieu, qui fonctionne si bien dans la série. »





Les plans initiaux de Mark Scruton pour le set du mercredi se sont effondrés

Cependant, les plans initiaux de Scruton se sont effondrés après que la série Netflix se soit rendu compte que Toronto (l’endroit où l’émission avait initialement prévu de tourner) n’allait pas fonctionner. Scruton a dit : « [Toronto] ne correspondait tout simplement pas, fondamentalement. Nous avons dû trouver un autre endroit qui pourrait nous offrir plus d’espace. »

Au lieu de cela, les acteurs et l’équipe ont fini par tourner en Roumanie, ce qui s’est avéré être la solution idéale pour Nevermore Academy, le parc à thème Pilgrim World et la petite ville de Jericho. « En 15 semaines, nous sommes passés d’un terrain arbustif marécageux à la ville de Jéricho comme vous le voyez dans l’émission », a déclaré Scruton. « Il y avait un grand champ de fermier à côté du studio que nous pouvions louer à la bande. Nous pouvions dire: » Nous aurons 30 de ces bandes « et construire à partir de zéro. »

De même, le château qui a été utilisé pour Nevermore a été choisi pour sa superbe qualité néo-gothique. Scruton a déclaré: « Il avait cette ambiance de la famille Addams. Tim n’est pas un grand fan de couleurs. Je sais, qui aurait pensé? Mais ce château avait une bonne pierre grise et une sensation lourde. C’était parfait pour nous . » Alors que la tourelle et la façade avant existent dans la vraie vie et ont été habillées pour le spectacle, le reste de l’extérieur est de la magie CGI. Le dortoir a ensuite été repensé pour s’adapter. « Lorsque nous avons trouvé le nouvel emplacement, nous y sommes retournés pour apporter les détails de conception qui correspondaient au château. Tout le balcon avant a été repensé, et nous avons enlevé la brique et les détails du vrai château pour que tout soit lié. »

Scruton a également félicité l’équipe roumaine qui a aidé à la production de Mercredi. « [We] vraiment trouvé des gens qui voulaient montrer ce que la Roumanie pouvait faire et le faire fonctionner », a-t-il déclaré. « Les gens qui avaient quitté l’industrie sont revenus travailler sur cette émission. Les sculpteurs et les plâtriers, ils avaient fait partie de l’industrie cinématographique et sont partis parce qu’il n’y avait pas assez d’industrie cinématographique pour en soutenir autant. Nous n’étions pas riches à temps à la fin, et nous n’aurions pas pu le faire sans eux. »