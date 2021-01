Le concepteur de jeux « Halo Infinite » quitte 343 Industries

Le concepteur de niveau de jeu et de campagne «Halo Infinite», Kolbe Payne a quitté 343 Industries.

Payne a partagé la nouvelle via son compte personnel Twitter, confirmant qu’il a assumé un nouveau rôle dans Jeux de tir, le développeur de «Darksiders 3» et «Remnant: From The Ashes».

Selon la page LinkedIn de Payne, il s’est joint à 343 Industries en avril 2019 par contrat. Il est actuellement difficile de savoir si le développeur a quitté 343 Industries car avait terminé son travail sur « Halo Infinite » ou oui a quitté le studio plus tôt que prévu.

Payne est le dernier développeur en partant « Halo Infinite » dans les années récentes. D’autres développeurs notables qui sont sortis du projet inclure le directeur créatif Tim Longo, producteur exécutif Mary Olson et le directeur du jeu Chris Lee.

Dans une mise à jour plus récente, Microsoft a confirmé que « Halo Infini« Sera lancé à l’automne de cette année, bien qu’il ait noté qu’il y a encore « Plus à faire » en termes de graphisme.