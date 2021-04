Le concept Toyota bZ4X e-SUV fait ses débuts à l’Auto Shanghai 2021 et marque la naissance d’une nouvelle sous-marque EV

19 avr.2021 12:28:32 IST

Toyota a lancé le bal pour son assaut massif de véhicules électriques avec le lancement du concept Toyota bZ4X à l’Auto Shanghai 2021. Ce SUV électrique présente le premier modèle de la nouvelle sous-marque EV du constructeur japonais, Toyota bZ (au-delà de Zero). Avec sa technologie hybride pionnière, l’entreprise a déjà vendu 17 millions de véhicules électrifiés à commencer par la Prius en 1997, et 22% de ses ventes proviennent de véhicules électrifiés. Dans une prochaine étape, Toyota présentera 15 BEV, dont sept nouveaux modèles Toyota bZ BEV d’ici 2025. Ceux-ci seront développés en collaboration avec les partenaires BYD, Daihatsu, Subaru et Suzuki.

Le Toyota bZ4X est co-développé avec Subaru et repose sur la nouvelle architecture e-TNGA développée spécifiquement pour les véhicules électriques. Cette architecture exploite les avantages d’un groupe motopropulseur EV pour donner au bZ4x un empattement long et des porte-à-faux courts. Le Toyota bZ4x sera équipé d’un nouveau système e-AWD développé en collaboration avec Subaru et sera également livré avec un système de recharge solaire qui fonctionnera en conjonction avec le système de régénération pour ajouter à la gamme du SUV.

C’est une évolution du thème de conception actuel de Toyota avec son éclairage mince et ses lignes de carrosserie angulaires. Sans calandre à loger, le visage est le plus distinctif avec ses entrées d’air minces et ses larges éléments de pare-chocs. Toyota affirme que l’espace intérieur sera équivalent à une berline du segment D avec la caractéristique distinctive à l’intérieur étant le volant de style avion de type Tesla. Cela vise à améliorer la visibilité, tout comme le tableau de bord numérique surélevé. Le reste de la disposition rappelle assez bien les autres Toyota, mais semble ajouter un écran plus grand et une disposition plus ouverte pour maximiser l’espace supplémentaire offert par un véhicule électrique.

La version de production du Toyota bZ4X sera d’abord lancée au Japon et en Chine, avec des livraisons débutant au milieu de 2022.

