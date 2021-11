Le concept de SUV électrique Kia EV9 présenté en avant-première avant les débuts du Salon de l’auto de Los Angeles le 17 novembre

Fabbri PORTE-VÉLO BICI OK SUV 2 VÉLOS ELECTRIQUES POUR KIA CEED SW 2012-2018

Description:Porte-vélo arrière en aluminium pour vélos électriques pour SUV (distance entre les deux points d'appui sur la voiture: 900 mm). Modèle Bici Ok Elektrobike 90 (avec glissière de 125 cm). Pour 2 vélos électriques (de 20" à 29"). Capacité de chargement 45 Kg. Détails:Repliable quand on voyage à vide (sans vélos) pour encombrement plus réduit pour plus de sécurité. Réalisé en aluminium electrosoudé . Montage des vélos à travers de bras en aluminium tournant à 360? compatibles avec tubes de 3-5 cm, 16 cm si sont ovales (2,4-6,5 cm ou ovales jusqu'à 21 cm avec optional) Charge maximale 45 Kg, Il est recommandé d'enlever la batterieFiche Technique:Glissière en aluminium de 125 cm pour vélos avec empattement jusqu'à 117 cm et pour pneus avec largeur jusqu'à 6,5 cm (disponible en optional les glissières de 135 cm pour vélos avec empattement jusqu'à 127 cm, après vérification de l'adéquation par rapport à la taille de la voiture). Capacité par glissière: 22,5 Kg. Glissière réglables en hauteur. Avec 6 boucles et 6 sangles avec des crochets plastifiés d’haute qualité antirayure (inclus Adapter) Avec 6 articulations crénelées en ABS avec double rayon et pour une adhérence parfaite sur des dos-d’ âne et sur des routes nons asphaltées. Le système de blocage des vis "Viti Block" en ABS permet une fixation plus facile et sûre, sans entamer l’Alu. Ne cache pas la plaque d'immatriculation. 2 ans de garantie. Attention: assurez-vous que vos feux arrières et la plaque restent bien visibles et, si nécessaire,compléter par porte-plaque d’immatriculation et les appareils d’éclairage Évitez d'utiliser l'essuie-glace arrière avec le produit installé. Compatible avec:Pour les modèles Kia Ceed Sporty Wagon de 2012 à 2018. Il faut utiliser l'adapter inclus, dans la position 2.Marque:La société Fabbri spécialisée dans la conception et la réalisation des accessoires destinés au transport. Il est un fornisseur qualifié pour plusieurs maisons automobiles prestigieuses. La philosophie de production, 100% «made in Italy», se fonde depuis toujours sur des concepts de qualité et de sécurité.