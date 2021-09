Le concept Audi grandsphere dévoilé avant la première de l’IAA 2021, présente en avant-première le futur produit phare du luxe

03 sept. 2021 15:06:49 IST

Audi a dévoilé les premières images du concept Audi grandsphere avant sa première mondiale à l’IAA 2021. Audi affirme que la berline grandsphere de 17,6 pieds de long vise à offrir une expérience de vol de première classe qui allie le luxe du voyage privé au le plus grand confort avec une expérience à bord complète. Audi skysphere, Audi grandsphere et Audi urbansphere sont les trois concept-cars qu’Audi utilise pour présenter sa vision du luxe progressif. Dans le processus, Audi crée une expérience de véhicule qui va bien au-delà du simple fait de passer du temps dans un pour se rendre d’un point A à un point B, et même bien au-delà de l’expérience de conduite elle-même.

L’Audi grandsphere occupe une position unique en tant que deuxième des trois véhicules concept » sphère » d’Audi. C’est parce que la technologie et les éléments de conception qui y sont intégrés apparaîtront dans les futurs modèles Audi d’ici quelques années. Le concept Audi grandsphere illustre la prétention de la marque à être le leader du changement technologique et des options de mobilité complètes et entièrement nouvelles au sommet de l’industrie automobile.

La conduite automatique de niveau 4 ouvre de nouveaux niveaux de liberté : sans volant, sans pédales ni écran, l’habitacle se transforme en un vaste champ d’expérience. Et les sièges avant se transforment en un salon de première classe avec plus d’espace, de meilleures vues et un accès à toutes les capacités de l’environnement numérique complet de l’Audi grandsphere. Audi affirme que le concept de grandsphère se transforme d’être strictement une automobile en un « appareil d’expérience ».

La technologie de charge 800 volts est au cœur du système de conduite. Cette technologie, comme celle de l’Audi e-tron GT avant elle, garantit que la batterie peut être chargée dans des stations de charge rapide jusqu’à 270 kW en peu de temps. Le concept Audi grandsphere est incontestablement adapté aux longs trajets, avec une autonomie de plus de 750 kilomètres, selon la motorisation et la puissance choisies.

Cette méthode permet des durées de recharge comparables à un arrêt de ravitaillement pour un véhicule à moteur traditionnel. Il ne faut que 10 minutes pour charger la batterie au point où elle peut offrir au véhicule une autonomie de 300 kilomètres. Audi affirme que la batterie de 120 kWh de la grandsphere peut être chargée de 5% à 80% en moins de 25 minutes.

Audi a en outre déclaré que les options sur la grande sphère sont pratiquement infinies grâce aux propres services d’Audi et à la possibilité de connecter des services numériques. Ceux-ci peuvent être utilisés pour accéder à une gamme de services liés au voyage en cours, tels que la création d’un itinéraire panoramique époustouflant ou la sélection d’un ou d’un hébergement. Le véhicule gère également des tâches banales qui ne sont pas liées au voyage. Le concept autonome Audi grandsphere, par exemple, récupère les passagers avec des informations sur leur emplacement actuel et gère et charge tout seul.

Il y a des pièces qui sont clairement délimitées et calmes, avec des matériaux de haute qualité. Comme revêtements muraux, revêtements de sièges et moquettes, le bois et la laine, les matières textiles synthétiques et le métal sont visibles et agréables au toucher. Beaucoup de ces matériaux, tels que les placages de charme, sont créés à partir de matières premières recyclées ou proviennent d’une agriculture durable. L’Audi grandsphere n’a pas de cuir, ce qui correspond à une notion moderne du luxe, qui est toujours inextricablement liée à la durabilité.

.

