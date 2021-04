Le concept Audi A6 e-tron dévoilé à l’Auto Shanghai 2021, présente une berline électrique prévue pour 2023

19 avr.2021 13:06:25 IST

Ne cherchez pas plus loin que le concept Audi A6 e-tron révélé au salon de l’automobile Auto Shanghai 2021 pour la preuve de concept des berlines électriques Audi « régulières », e-tron GT à part. Dimensionnellement similaire aux berlines A6 / A7, le concept électrique A6 e-tron change un peu de virage avec un design Sportback. Et il repose sur une nouvelle architecture électrique de 800 volts développée par Audi et Porsche, le PPE (Premium Platform Electric), qui fera probablement ses débuts en production sur le Q6 e-tron d’ici la fin de 2022 et l’A6 e-tron d’ici 2023.

Attendez-vous à ce que les spécifications de la berline de production soient proches des chiffres du concept – environ 100 kWh de capacité de batterie, un choix de deux configurations de moteur (moteur simple et double), des puissances allant jusqu’à 476 ch et 800 Nm, 0-100 km / h fois entre quatre et sept secondes, plus de 700 kilomètres d’autonomie et la possibilité de regagner 300 kilomètres d’autonomie avec une charge de 10 minutes.

Comme en témoignent les chiffres de performance, nous nous attendons à ce qu’une version RS de la berline A6 tout électrique rejoigne la gamme après son entrée en production en 2023.

On s’attend même à ce que certaines des innovations du concept-car soient mises en production, comme les projecteurs LED sur les côtés qui peuvent projeter des messages personnalisés, les panneaux d’avertissement projetés au sol à l’ouverture des portes ou encore les phares LED à matrice numérique qui double comme projecteur lorsqu’il est garé face à un mur.

Pour aider à passer le temps lorsque la voiture est en cours de recharge, les passagers peuvent lancer un jeu conçu par Audi sur leur smartphone, avec l’affichage projeté devant eux via les phares!

Dimensionnellement, le concept Audi A6 e-tron (4,96 mètres de long, 1,96 mètre de large, 1,44 mètre de haut) est similaire aux berlines A6 et A7 mais sa conception en soufflerie lui permet d’atteindre un coefficient de traînée de 0,22, un peu plus efficace aérodynamiquement que le 0.23Cd du Tesla Model 3, par exemple.

D’autres percées vers l’extension de la gamme se produisent dans les endroits les plus improbables – la peinture «Heliosilver». En plus d’ajouter à la profondeur tridimensionnelle de la carrosserie, Audi affirme qu’elle reflète également une partie « significative » du rayonnement thermique, abaissant les températures dans la cabine et permettant aux occupants de voyager confortablement sans la climatisation.

Surtout, la nouvelle architecture EPI permet un sol complètement plat, un différenciateur majeur par rapport aux modèles électriques actuels basés sur les plates-formes existantes.

.

