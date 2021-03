Le compte TikTok du dernier survivant prétend être un homme coincé en 2027

Qui est le dernier survivant sur TikTok? Único sobreviviente est-il réellement en 2027? Voici le récit mystérieux expliqué.

TikTok n’est pas seulement le foyer de défis de danse et de chansons virales, c’est aussi un centre de théories du complot et d’histoires bizarres. Exemple concret, le dernier survivant sur TikTok.

En février, un mystérieux compte TikTok (@ únicosobreviviente, qui se traduit par Last Survivor en anglais) est apparu d’un homme espagnol nommé Javier, qui prétend s’être réveillé en 2027 tout seul après que « l’humanité ait été éteinte ».

Droit…

Voici en quoi consiste le compte Last Survivor TikTok.

Le mystère derrière le compte único sobreviviente expliqué. Image: @ únicosobreviviente via TikTok

Qui est le dernier survivant sur TikTok?

Le dernier survivant sur TikTok est un homme qui prétend s’être réveillé dans un hôpital en 2027. Le propriétaire du compte, qui compte déjà 1,2 million d’abonnés, n’a jamais révélé son identité, se référant uniquement à lui-même comme Javier dans sa bio .

Le compte a partagé sa première vidéo le 13 février, montrant les rues désertes de Valence, en Espagne, et affirmant qu’il n’y avait pas de vie humaine. Il a légendé le message: « Je viens de me réveiller dans un hôpital et je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Aujourd’hui, nous sommes le 13 février 2027 et je suis seul en ville. »

Il a également commenté la vidéo: « Je lis tout le monde maintenant, il fait très froid dans la rue, j’ai essayé d’aller là où j’habitais et je n’avais pas les clés pour rester, que feriez-vous dans ma situation? »

Depuis lors, Javier a partagé plusieurs vidéos montrant qu’il se promenait dans des rues abandonnées, des magasins de vêtements vides et des plages désertes. Les gens ont également demandé des vidéos dans certains endroits pour prouver qu’il est en fait le dernier humain sur terre. Bien qu’il n’y ait apparemment plus de vie humaine (il n’a pas réellement révélé comment tous les humains s’étaient éteints), tout le reste est resté intact, y compris des voitures fraîchement lavées et un magasin de vêtements avec tous les vêtements toujours parfaitement accrochés.

Le dernier survivant est-il réellement en 2027?

Bien que les vidéos du dernier survivant semblent incroyablement réalistes, certains se sont demandé si Javier était réellement bloqué en 2027. Il est également possible en raison de la pandémie de coronavirus que les rues soient beaucoup plus calmes que d’habitude, ce qui permet à Javier de filmer, ou il aurait simplement pu personnes éditées.

Certains commentateurs de TikTok aux yeux d’aigle ont également repéré des références à ce jour dans les vidéos de Javier. Dans un clip, il se promène dans la ville déserte et se dirige vers le cinéma. Une des affiches de cinéma à l’extérieur semblait être pour Wonder Woman 1984, sorti en décembre 2020. Dans un autre clip, Javier entre dans un appartement désert. Bien que les humains aient apparemment disparu, il n’y a pas un grain de poussière sur les tables ou les chaises. Hm.

D’autres questions sans réponse sont: comment y a-t-il des empreintes de pas dans le sable sur la plage? Comment y a-t-il des navires sur l’eau s’il n’y a pas d’humains? Pourquoi les voitures sont-elles si propres!?

Javier a depuis affirmé que tout ce qu’il voyait était toujours en 2021 mais il est en 2027. Il a déclaré: « Je veux préciser que je suis en 2027 mais tout ce que je vois et où il est resté en 2021. Je pense que je me suis réveillé en 2027. comme une réalité parallèle. Et je viens de me souvenir de mon nom. » Hein?



Qui est le dernier survivant sur TikTok? Image: @ únicosobreviviente via TikTok

Il semble que nous devrons attendre encore six ans avant de pouvoir vraiment vérifier l’histoire de Javier …

.

