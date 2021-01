Le compte Instagram anonyme de DeuxMoi rend-il à nouveau les célébrités toxiques?

La page Instagram de potins de célébrités, DeuxMoi, fait revivre la culture de l’information envahissante et prouve que la fiction se vend mieux que la réalité.

De retour dans la journée, nous rafraîchirions TMZ pour des photos sournoises de paparazzi d’un nouveau-né de célébrité ou nous nous tournions vers Perez Hilton pour les dernières nouvelles sur une rupture désordonnée à Hollywood. Maintenant, nous parcourons l’histoire Instagram de DeuxMoi pour des spéculations sordides avant que les médias grand public ne s’en emparent.

Le compte de potins est devenu un favori pour les fans de la culture des célébrités en 2020, qui étaient autrement privés de potins. DeuxMoi, un compte privé qui accepte périodiquement les demandes de suivi du public, compte désormais plus de 600 000 followers enthousiastes.

Chaque jour, DeuxMoi publie des captures d’écran d’anonymes – et essentiels à l’état, non vérifiés – des informations et des informations sur les célébrités provenant de sources totalement non vérifiées à leur histoire Instagram.

Pendant 24 heures, ou plus si les images sont capturées et republiées, ces déclarations non corroborées et théories farfelues de personnes prétendant être des assistants, des cadres et des amis d’amis à des stars sont consommées par les fans et les adeptes de la page.

Le compte a eu sa juste part de renseignements de bonne réputation, bien sûr: DeuxMoi a supposé qu’Emily Ratajowski était enceinte près d’un mois avant sa publication et connaissait les Britanniques de Beyonce. Vogue couvrir des semaines avant sa publication.

Mais ils ont également publié de nombreuses rumeurs bizarres et intrusives qui exposent les célébrités à un examen inutile ou même au ridicule.

Une soumission au compte a affirmé que Leonardo DiCaprio aime porter des écouteurs pendant les rapports sexuels, tandis qu’une autre a allégué que la relation entre Lori Harvey et Michael B.Jordan est un coup de presse.

Avec peu ou pas de processus de vérification entre une personne soumettant une déclaration de manière anonyme et l’envoi de cette déclaration au monde entier, la page trace la ligne fine entre les nouvelles de célébrités et une affaire de diffamation sur une base presque quotidienne.

Compte tenu de la propension des médias sociaux à «exposer» et «annuler» les visages célèbres, DeuxMoi pourrait recréer le cycle de nouvelles invasif des célébrités du début des années 2000 à une échelle encore plus grande.

La montée, la chute et la remontée des potins de célébrités

DeuxMoi n’a pas inventé les potins de célébrités et, à l’ère des «fausses nouvelles», ils ne sont certainement pas la seule plateforme à utiliser des sources peu fiables. Mais le compte a pu entrer dans une nouvelle ère de reportage sur les célébrités qui s’éteignait depuis les années 2010.

Notre obsession pour les personnes célèbres a été quelque peu libre depuis le début de la culture des célébrités modernes, mais la façon dont nous consommons et interagissons avec les célébrités subissait une révolution jusqu’à l’arrivée de DeuxMoi.

Il fut un temps où les paparazzi traquaient Brad Pitt et Angelina Jolie pour capturer les premières images de leurs enfants ou campaient devant les maisons de Lindsey Lohan et Paris Hilton pour les surprendre en train de faire la fête.

Les actualités des célébrités étaient envahissantes et les célébrités elles-mêmes étaient rarement en charge des récits.

Puis, avec la montée en puissance des médias sociaux et la sursaturation des reportages sur les célébrités, la dynamique du pouvoir a changé. Les célébrités pourraient donner l’illusion de laisser entrer les fans sans avoir à partager quoi que ce soit de trop privé.

Les sites de potins sont devenus moins populaires car les fans pouvaient obtenir toutes les nouvelles de célébrités dont ils avaient besoin sur Twitter ou Instagram de leur idole.

Les célébrités ont pris le contrôle et les histoires hors des mains de ces sites en faisant des médias sociaux le foyer des annonces de grossesse, des messages de rupture et des excuses de l’application.

Ceci, parallèlement à une série de poursuites en diffamation contre des médias prises par Sean Penn et bien d’autres tout au long des années 2010, a fait du monde des potins sur les célébrités moins un terrain de jeu pour les rumeurs et les insultes.

Mais l’insurrection de comptes Instagram comme DeuxMoi, TikTokRoom et DietPrada a ravivé l’appétit pour les potins de célébrités, cette fois avec l’avantage supplémentaire de l’accessibilité des médias sociaux.

Maintenant, au lieu d’avoir besoin d’avoir des connexions dans TMZ ou JustJared pour vendre une histoire, inventer une rumeur de célébrité sans fondement n’est jamais plus que DM.

Le compte fait un travail décent pour avertir les abonnés du déni plausible.

Leur bio Instagram avertit les abonnés: «Ce compte ne prétend pas que les informations publiées sont fondées sur des faits», et leur site Web, où une grande quantité de soumissions est faite, comporte une longue déclaration renonçant à la responsabilité de tout ce qui a été mal partagé.

Cependant, étant donné que ces histoires sont faites pour être capturées et republiées, ces avertissements sont souvent noyés par le facteur de choc des soumissions.

De même, le compte ne fait aucun effort pour décourager les abonnés de fabriquer des histoires qui provoquent souvent des contrecoups inutiles pour les célébrités.

Hailey Bieber est devenue une cible pour les adeptes de DeuxMoi à la fin de 2020 après qu’une soumission anonyme a affirmé qu’elle creusait un fossé entre Justin Bieber et sa famille et qu’un divorce était imminent.

Elle a également mis en garde les médias sur la diffusion d’articles sur des rumeurs de grossesse fabriquées qui ont commencé sur DeuxMoi. Le récit lui avait involontairement fait l’objet d’une attention indésirable.

Ensuite, Bieber a partagé qu’elle pensait avoir découvert qui était derrière le récit de potins et, depuis, DeuxMoi n’a fait aucune mention du modèle.

Mais pour d’autres célébrités, qui ont eu une pause bienvenue sous les projecteurs au milieu des commandes de rester à la maison, le compte a ravivé le manque de respect des limites personnelles.

DeuxMoi provenant d’une capture d’écran invasive de la procédure de divorce Zoom de Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy, des rumeurs d’une relation Kourtney Kardashian-Travis Barker ont commencé sur le compte, et leur segment quotidien « Spotted » donne l’emplacement exact des A-listers à un moment donné , ala Gawker Stalker à l’époque.

La culture toxique des potins sur les célébrités qui a poussé des stars comme Britney Spears ou Justin Bieber à un point de rupture vit dans les coins des médias sociaux et trouve une maison sur DeuxMoi – et les téléspectateurs voyeuristes semblent bien s’installer.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.