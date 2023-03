Le compositeur Flash canalise le thème Batman de Danny Elfman dans le clip BTS

Le compositeur Benjamin Wallfisch canalise Danny Elfman dans le dernier regard sur les coulisses de Le flashce qui confirme que le Homme chauve-souris thème des films de Tim Burton reviendra aux côtés de Dark Knight de Michael Keaton. Partagé sur les réseaux sociaux par Le flash réalisateur Andy Muschietti, le clip est sûr de donner Homme chauve-souris les fans se détendent alors que la partition revient à l’une des partitions de super-héros les plus appréciées de tous les temps. Découvrez le clip ci-dessous.





« Le savant fou @benjaminwallfisch canalise brièvement Danny Elfman pour le flashhhhh », dit Muschietti dans une légende à côté de la séquence, qui montre également ceux qui ont la chance d’être dans la cabine d’enregistrement réagissant comme le public le fera quand Le flash atterrit enfin dans les salles plus tard cette année.

Ramener celui de Danny Elfman Homme chauve-souris thème est sûr d’être juste l’un des nombreux œufs de Pâques dans Le flash, qui voit des mondes entrer en collision lorsque Barry utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé. Mais lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, Barry se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est revenu, menaçant d’anéantissement, et il n’y a pas de super-héros vers qui se tourner.

Autrement dit, à moins que Barry ne puisse faire sortir un Batman très différent de sa retraite. Joué une fois de plus par Michael Keaton après plus de trois décennies, Barry aura besoin de ce vieux Bruce Wayne pour l’aider à sauver non seulement ce monde, mais tout le multivers.

Le moment où Keaton se glisse dans la cape et le capot et le thème de Danny Elfman entre en jeu est sûr d’être merveilleusement nostalgique.





Le flash se précipite dans les salles en juin après des années de retard

Un synopsis récent a révélé plus de détails sur Michael Keaton Homme chauve-souris retour. «Lorsque Barry Allen arrive dans une année 2013 alternative, il recherche de toute urgence l’expertise de son ami et mentor Bruce Wayne – mais celui qu’il trouve dans le multivers est différent sur tous les fronts: plus âgé, longtemps retraité du service en tant que protecteur de Gotham City et en quelque sorte encore plus endurci que le super-héros milliardaire que Barry a appris à connaître », lit-on dans le synopsis. « Avec une menace mondiale à l’horizon, Bruce Wayne doit décider s’il peut redevenir Batman. »

Réalisé par Andy Muschietti d’après un scénario de Christina Hodson, Le flash met en vedette Ezra Miller dans Barry Allen alias The Flash, Ezra Miller dans une autre version de Barry Allen alias The Flash, Sasha Calle dans Kara Zor-El alias Supergirl, Michael Shannon dans General Zod, Ron Livingston dans Henry Allen, Maribel Verdú dans Nora Allen, Kiersey Clemons comme Iris West, Antje Traue comme Faora-Ul, Ben Affleck comme Bruce Wayne alias Batman et Michael Keaton comme la version Tim Burton de Bruce Wayne alias Batman.

Le flash devrait avoir sa première mondiale au CinemaCon le 25 avril 2023, avant sa sortie aux États-Unis le 16 juin, après de nombreux retards.