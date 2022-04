Le compositeur de Star Wars John Williams a été invité à écrire un thème pour Obi-Wan Kenobi

Le compositeur légendaire John Williams est de retour au Guerres des étoiles franchisé une fois de plus. Ses partitions musicales sont devenues si synonymes de la franchise que chaque fois que le compositeur revient avec de la nouvelle musique, cela mérite d’être noté. Maintenant, la nouvelle est sortie que le compositeur dont le travail est si indélébilement lié à la saga Skywalker fournira un thème pour Obi Wan Kenobi.

Dans une interview accordée à Vanity Fair, Natalie Holt, la première femme à être la compositrice d’un Guerres des étoiles projet, a expliqué comment le compositeur légendaire est venu à bord pour faire un thème pour le spectacle.

Holt a expliqué: « Obi-Wan est un personnage hérité pour lequel John n’avait pas écrit de thème car il est mort assez tôt dans Un nouvel espoir. C’est le seul personnage hérité qu’il n’avait pas fait. Alors il a parlé à Kathleen Kennedy et a dit: « Je veux juste écrire un thème à Benny. » Alors qui peut le lui refuser ? Et il l’a fait, il a écrit le thème Obi, et il incarne tout à fait l’esprit de la série.

Holt poursuit en décrivant le thème de Williams : « C’est réfléchi, et c’est tout à fait approprié. Et cela distille le sujet de la série de la manière parfaite que John Williams peut. C’est mélancolique, mais il y a un élément d’espoir. Il fait quelque chose de nouveau et je pense que les gens vont être vraiment époustouflés.

Holt, qui a travaillé auparavant sur Loki pour Disney+, était ravie de travailler avec Williams dont elle a grandi avec la musique. Elle a expliqué: « Eh bien, je pense que j’ai toujours été une énorme Guerres des étoiles ventilateur. J’ai regardé la trilogie originale avec mon père quand j’avais cinq ans. Ainsi, la musique de John Williams racontait essentiellement mon enfance : ET, Les aventuriers, Parc jurassique. Alors oui, mon point de départ était juste d’être déjà un grand fan de la musique de la série. Je suis violoniste et je viens d’un milieu orchestral, j’ai donc pu faire quelque chose à une échelle épique avec ces grandes forces.

Les partitions de John Williams ont défini les films dont ils faisaient partie





Il est indéniable que la musique de John Williams est devenue une partie indélébile de notre culture collective. Depuis Guerres des étoiles pour Mâchoires et de nombreux films entre les deux, les buteurs de Williams ont servi à donner vie aux films de manière viscérale.

Spielberg, qui pensait autrefois que le score que Williams avait trouvé pour Mâchoires était une blague même si elle est devenue l’un des morceaux de musique les plus emblématiques, explique au mieux l’impact de Williams sur l’industrie cinématographique. En présentant Williams pour son AFI Lifetime Achievement Award, Spielberg avait ceci à dire :

« Sans John Williams, les vélos ne volent pas, ni les balais dans les matchs de Quidditch, ni les hommes en capes rouges. Il n’y a pas de Force. Les dinosaures ne marchent pas sur la terre. Nous ne nous étonnons pas, nous ne pleurons pas, nous ne croyons pas.

Williams a créé de nombreux morceaux de musique emblématiques au fil des ans. Et il est tout à fait possible que le thème de Obi Wan Kenobi deviendra une pièce emblématique de plus.





