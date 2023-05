Le compositeur de la petite sirène explique l’absence de chanson emblématique

DELTA DORE Pack alarme radio sans fil tyxal+ complet - sirène offerte - delta dore 6410190

Ce pack alarme Delta Dore complet sans fil de la gamme Tyxal+ propose l'essentiel pour protéger votre maison ou un petit local professionnel et une box tydom 1.0 La sirène extérieure est +OFFERTE !+ avec ce pack alarme Delta dore. L'installation de cette alarme Deltadore tyxal se fait rapidement depuis la centrale. Le pack alarme delta dore promo sirène offerte, alarme tyxal plus Deltadore 6410190 est la nouveauté du fabricant d'alarme haut de gamme depuis 30 ans. La gamme alarme Delta Dore tyxal plus répond à la norme européenne EN 50131 et certifiée NF&A2P. L'alarme tyxal+ deltadore apparaît sous un nouveau design alliant modernité et ergonomie. Le pack alarme tyxal est vendu avec la box Tydom 1.0 Contenu du pack Promo 1 centrale sirène 109dB 8 zones référence CS 8000 tyxal+ 1 clavier tactile avec écran CLT 8000 tyxal+ 2 détecteurs de mouvement classique ou animaux (uniquement en modifiant la lentille DMB tyxal+ 2 télécommandes 4 touches TL 2000 tyxal+ 1 sirène flash extérieure SEF tyxal+ OFFERTE ! 1 box Tydom 1.0 pour faire évoluer votre installation. 1 Détecteur d'ouverture DO BL Tyxal+. La centrale sirène Élément essentiel du système d'alarme Deltadore tyxal+, la centrale 6415220 permet les échanges d'informations entre les produits de l'installation anti-intrusion. La centrale tyxal offre la possibilité d'une gestion de 8 zones indépendantes. Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement. La centrale CS 8000 du pack alarme tyxal delta dore est alimentée par une pile lithium 10 ans et dispose d'un contrôle régulier de l'état de fonctionnement des différents éléments. Sirène intégrée avec puissant niveau sonore 109 dB réglable à l'aide du clavier tactile. Clavier tactile avec écran C'est l'organe principal du système alarme deltadore tyxal+. Le clavier tactile 6413252 facilite la synchronisation de tous les accessoires avec la centrale d'alarme intrusion radio. Il permet une personnalisation complète de votre installation grâce à la création ou modification des zones mais aussi à l'ajout ou retrait de produit dans votre système anti-intrusion. Alimenté lui aussi par une pile lithium autonomie 10 ans, il permet de donner une information sur l'état du système. Le clavier tactile CLT 8000 offre la fonction marche/arrêt totale ou par zone, mais aussi la possibilité de régler la temporisation d'entrée pour déverrouiller, le niveau sonore, les codes d'accès et bien d'autres options. Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement. Sirène extérieure flash La sirène extérieure avec flash 6415221 est certifiée NF A2P, avec une puissance sonore de 103 dB. Elle dispose d'une sonde de température pour un affichage sur le clavier tactile ou sur votre smartphone. La sirène avec flash offerte SEF Tyxal+ est alimentée par une pile lithium autonomie 10 ans fournie avec une portée radio de 200 à 300 m en champs libre. Pour une installation rapide et simple, la sirène dispose d'un support de fixation clipsable facilement après pose. Hauteur 250 mm Largeur...