Le compositeur de Batman partage une vidéo révélant une nouvelle partition

On dirait littéralement Le Batman va être incroyable. Samedi, les fans de DC ont célébré le Batman Day annuel en l’honneur de tout ce qui est Dark Knight. Michael Giacchino, qui est le compositeur du prochain film de super-héros de Matt Reeves Le Batman, s’est amusé en partageant une vidéo révélant une partie de la partition épique du film. Le clip, que vous pouvez consulter ci-dessous, est douloureusement bref, car il peut vous donner envie d’en savoir plus.

Cette musique a certainement cette ambiance Batman distincte. Dans le tweet partageant les images, Giacchino a écrit: « Joyeux #BatmanDay à tous !! Nous avons travaillé dur et avons hâte de partager ce que nous avons fait !! »

« Matt et moi en avons parlé pendant longtemps, évidemment et l’année dernière, après avoir lu le script, je me souviens m’être assis et dire » Oh, j’ai une idée, j’ai une idée « , et j’ai écrit cette pièce qui est dans le bande-annonce », a déclaré Giacchino à propos du score l’année dernière, selon Collider. « Et Matt a eu ça. C’était juste une version démo, ça n’a même pas été fait avec l’orchestre ou quoi que ce soit, alors il l’avait utilisé dans chacune de ses présentations à Warner Bros. Il le disait derrière et dites : « Très bien, voici les costumes », et vous entendez la chose, « Voici la musique », et vous entendez la chose. Alors, quand est venu le temps de sortir le [teaser], il était juste comme, ‘Eh bien, nous devons le mettre avec la musique.' »

Le Batman mettra en vedette Robert Pattinson en tant que nouvelle incarnation du justicier titulaire avec un casting de soutien comprenant Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis et Colin Farrell. Il n’a aucun lien avec le DCEU, qui a présenté Ben Affleck comme une version différente de Batman. Curieusement, ce Batman rencontrera le Batman de Michael Keaton dans Le flash L’année prochaine. Encore une fois, ces films seront totalement séparés de Le Batman, qui se déroule dans son propre univers autonome.

De fabrication Le Batman unique, Michael Giacchino a déclaré : « J’ai ressenti une totale liberté de faire ce que je veux. Matt a toujours été d’accord, c’est notre Batman, c’est notre vision. De la même manière que j’ai toujours aimé, ce que je fais encore Homme chauve-souris bandes dessinées et romans graphiques, c’est que chacun de ces artistes, chacun de ces auteurs ils prennent leur propre chemin à ce qu’ils veulent. J’adore ça… Je pense que ce qu’il fait est vraiment cool, et c’est différent et c’est frais. De la façon dont je suis excité quand je vois un nouveau roman graphique ou une bande dessinée sortir avec une nouvelle interprétation. C’est comme ça. »

Matt Reeves a également célébré le Batman Day avec un autre aperçu de The Batman. Le réalisateur a posté une photo de sa salle de montage où le film est en train d’être découpé avant sa sortie l’année prochaine. Reeves a déclaré dans le tweet: « Wow, je suis parti si longtemps …! Je sors juste la tête de la salle de montage pendant un moment pour dire #HappyBatmanDay! J’ai hâte de partager beaucoup plus avec vous toutes les quatre semaines à partir d’aujourd’hui au #DCFanDome ! »

Wow, j’ai été absent si longtemps…! Je sors juste la tête de la salle de montage un instant pour dire #HappyBatmanDay ! J’ai hâte de partager beaucoup plus avec vous toutes les quatre semaines à partir d’aujourd’hui à #DCFanDôme ! (Désolé pour le bureau en désordre #Longues heures) #Le Batman@Le Batmanpic.twitter.com/ye0u1xQo65 – Matt Reeves (@mattreevesLA) 18 septembre 2021

Il y a beaucoup d’attente pour Le Batman avec les fans. Cela n’aide pas que le film était initialement censé sortir cette année, seulement pour que la pandémie change ces plans. Nous découvrirons tous si le battage médiatique est réel quand Le Batman sort le 4 mars 2022.

Sujets : Le Batman