Le composé «  champignon magique  » peut fonctionner aussi bien que les antidépresseurs, selon une petite étude

La psilocybine, l’hallucinogène présent dans les «champignons magiques», peut fonctionner aussi bien qu’un antidépresseur commun pour traiter les symptômes de la dépression, suggère une petite nouvelle étude.

L’étude a révélé que les personnes qui prenaient de la psilocybine deux fois sous la supervision de psychiatres présentaient des réductions similaires de dépression symptômes – sur la base des scores d’une enquête – par rapport aux personnes qui ont suivi un traitement de six semaines avec un antidépresseur escitalopram. Et ceux du groupe psilocybine étaient plus susceptibles de signaler une rémission des symptômes de dépression, par rapport à ceux du groupe escitalopram, selon l’étude, publiée mercredi 14 avril dans Le New England Journal of Medicine .

« L’un des aspects les plus importants de ce travail est que les gens peuvent clairement voir la promesse d’une thérapie à la psilocybine correctement administrée en la comparant à un traitement plus familier et établi dans la même étude », explique l’auteur principal de l’étude, Robin Carhart-Harris, responsable de le Centre de recherche psychédélique de l’Imperial College de Londres, dit dans un communiqué . « La psilocybine s’est comportée très favorablement dans ce face à face [trial]. «

Les résultats concordent avec les recherches précédentes suggérant que la psilocybine peut aider certaines personnes souffrant de dépression . Cependant, les chercheurs préviennent que leur étude était de petite taille et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats. Ils soulignent qu’il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans les scores de dépression entre les groupes psilocybine et escitalopram, ce qui signifie que la psilocybine n’a pas mieux performé que l’escitalopram. De plus, l’étude n’incluait pas de véritable groupe placebo – un groupe qui ne recevait que des pilules factices – de sorte que les chercheurs ne peuvent pas dire sur la base de leurs résultats si l’un ou l’autre des traitements fonctionne mieux qu’un placebo.

Ils préviennent également que les personnes souffrant de dépression ne devraient pas s’automédiquer avec de la psilocybine, car la prise de psilocybine dans un environnement non surveillé en utilisant une dose non réglementée pourrait avoir des effets négatifs (en outre, l’utilisation récréative de psilocybine est illégale en vertu de la loi fédérale américaine, bien que l’État de l’Oregon a décriminalisé la drogue.)

« Le contexte est crucial pour ces études, et tous les volontaires ont reçu une thérapie pendant et après leurs séances de psilocybine », a déclaré le co-auteur de l’étude, Rosalind Watts, psychologue clinicienne anciennement basée au Center for Psychedelic Research, dans le communiqué. « Notre équipe de thérapeutes était sur place pour offrir un soutien complet à travers des expériences émotionnelles parfois difficiles. »

Certains des auteurs de l’étude ont déclaré avoir reçu des honoraires de consultation de COMPASS Pathways, une société qui a développé une version synthétique de la psilocybine.

En rapport: 11 faits étranges sur les champignons « magiques »

Psilocybine pour la dépression

Au cours de la dernière décennie, plusieurs petites études ont suggéré que la psilocybine pourrait offrir des avantages aux patients souffrant de dépression résistante au traitement ou détresse psychologique liée au cancer . Mais peu d’études ont comparé directement la psilocybine aux traitements standard de la dépression.

Pour la nouvelle étude, 59 personnes souffrant de dépression à long terme, modérée à sévère, ont été réparties au hasard dans l’un des deux groupes. Un groupe a reçu une dose de 25 milligrammes de psilocybine au début de l’étude et une deuxième dose de 25 mg de psilocybine trois semaines plus tard. Ils ont également pris une pilule placebo une fois par jour pendant six semaines au cours de l’étude.

L’autre groupe a reçu une dose de 1 mg de psilocybine au début de l’étude et une seconde dose de 1 mg trois semaines plus tard; et ils ont pris une pilule quotidienne avec de l’escitalopram pendant six semaines au cours de l’étude. On pense que la dose de 1 mg de psilocybine est trop faible pour avoir un effet, mais elle a été donnée pour «normaliser les attentes» afin que les deux groupes puissent être informés qu’ils prenaient de la psilocybine, même s’ils n’étaient pas au courant de la dose.

Au début et à la fin de l’étude, les patients ont participé à une enquête pour évaluer la gravité de leurs symptômes de dépression. Les scores de l’enquête peuvent varier de 0 à 27, les scores élevés indiquant des niveaux plus élevés de dépression. Au début de l’étude, les scores moyens de dépression étaient d’environ 14 à 16 points, mais à la fin de l’étude, les patients du groupe psilocybine et ceux de l’escitalopram ont vu leurs scores baisser dans des proportions similaires, d’environ 6 à 8 points.

Cependant, la rémission des symptômes de dépression, qui était définie comme un score de dépression de 0 à 5 points, était plus fréquente dans le groupe psilocybine, 57% des personnes de ce groupe connaissant une rémission, contre 28% dans le groupe escitalopram.

Des questions demeurent

Les nouveaux résultats « fournissent des preuves alléchantes de l’efficacité de la psilocybine dans le traitement des troubles dépressifs majeurs », a écrit le Dr Jeffrey A. Lieberman, président du département de psychiatrie du Columbia University College of Physicians and Surgeons à New York, dans un éditorial accompagnant l’étude. Mais l’étude avait des limites, notamment le fait que la plupart des gens se sont portés volontaires pour l’essai en réponse à des publicités pour une étude sur la psilocybine, a écrit Lieberman. En théorie donc, les participants peuvent avoir été une population sélectionnée de personnes ayant une préférence pour la psilocybine par rapport aux autres traitements. En outre, la dose et la fréquence appropriées du traitement à la psilocybine pour la dépression ne sont toujours pas claires, a-t-il déclaré.

De plus, les scientifiques ne savent toujours pas si les gens doivent avoir une «expérience mystique» avec la psilocybine pour avoir des effets bénéfiques, ou si les mêmes avantages pourraient être obtenus avec un médicament conçu pour avoir une action pharmacologique similaire à celle de la psilocybine, mais sans les effets psychotropes, écrivait Lieberman.

« Nous attendons toujours la preuve définitive de l’efficacité thérapeutique des psychédéliques et de leur capacité à améliorer la condition humaine », a déclaré Lieberman.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.